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Макрон пригласил саудовского наследного принца на саммит G7, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
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01:23 10.06.2026
Макрон пригласил саудовского наследного принца на саммит G7, пишут СМИ

Politico: Макрон пригласил принца Саудовской Аравии и эмира Катара на саммит G7

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани на саммит G7.
  • Приглашение направлено для обсуждения вопросов обеспечения безопасности и возобновления судоходства в Ормузском проливе.
  • Эмир Катара принял приглашение, участие принца Мухаммеда пока не подтверждено.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани на саммит G7, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников.
"Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани на саммит G7, который состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении.
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По данным издания, двух представителей стран Персидского залива пригласили присоединиться к переговорам, чтобы обсудить вопросы обеспечения безопасности и возобновления судоходства в Ормузском проливе.
Согласно Politico, эмир принял приглашение. Пока неясно, примет ли участие в мероприятии принц Мухаммед.
В переговорах также примет участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси как представитель страны-партнера G7, сообщает издание.
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