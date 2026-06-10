Макрон пригласил саудовского наследного принца на саммит G7, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани на саммит G7.
- Приглашение направлено для обсуждения вопросов обеспечения безопасности и возобновления судоходства в Ормузском проливе.
- Эмир Катара принял приглашение, участие принца Мухаммеда пока не подтверждено.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани на саммит G7, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников.
"Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани на саммит G7, который состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении.
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По данным издания, двух представителей стран Персидского залива пригласили присоединиться к переговорам, чтобы обсудить вопросы обеспечения безопасности и возобновления судоходства в Ормузском проливе.
Согласно Politico, эмир принял приглашение. Пока неясно, примет ли участие в мероприятии принц Мухаммед.
В переговорах также примет участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси как представитель страны-партнера G7, сообщает издание.