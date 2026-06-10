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Macan показал, как прыгает с парашютом - РИА Новости, 10.06.2026
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20:15 10.06.2026 (обновлено: 20:28 10.06.2026)
Macan показал, как прыгает с парашютом

Macan показал, как он прыгает с парашютом в армии

Кадр видео, опубликованного рэпером Macan'ом
Кадр видео, опубликованного рэпером Macan'ом - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Macan опубликовал видео, на котором он прыгает с парашютом во время службы в армии.
  • В марте Macan выложил видео, где он находится в тренажерном зале Центра специального назначения «Витязь» и зачитывает строчки из трека «Пурасан».
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) показал видео со службы в армии, где он прыгает с парашютом.
В марте Macan выложил видео, на кадрах которого он находится в тренажерном зале Центра специального назначения "Витязь" и зачитывает строчки из трека "Пурасан".
Артист опубликовал видео в своем аккаунте в соцсети Instagram*, где он выполняет прыжок с парашютом. Macan улыбнулся своим подписчикам прямо на высоте нескольких сотен метров.
"Ловлю сигнал", - подписал он.
В конце ноября в пресс-службе Росгвардии РИА Новости сообщили, что Macan прибыл для прохождения военной службы по призыву. Рэпер проходит службу в Центре специального назначения "Витязь" Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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