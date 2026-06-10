Macan показал, как прыгает с парашютом

Краткий пересказ от РИА ИИ Рэпер Macan опубликовал видео, на котором он прыгает с парашютом во время службы в армии.

В марте Macan выложил видео, где он находится в тренажерном зале Центра специального назначения «Витязь» и зачитывает строчки из трека «Пурасан».

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) показал видео со службы в армии, где он прыгает с парашютом.

В марте Macan выложил видео, на кадрах которого он находится в тренажерном зале Центра специального назначения "Витязь" и зачитывает строчки из трека "Пурасан".

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Артист опубликовал видео в своем аккаунте в соцсети Instagram*, где он выполняет прыжок с парашютом. Macan улыбнулся своим подписчикам прямо на высоте нескольких сотен метров.

"Ловлю сигнал", - подписал он.