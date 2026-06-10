Спикер нижегородского парламента Люлин предложил перезапустить стройотрасль

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Законодатели Приволжского федерального округа предложили системные меры для перезапуска строительной отрасли, заявил председатель Совета законодателей ПФО, спикер законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Развитие строительной отрасли стало одной из главных тем обсуждения на 80-м юбилейном заседании Совета законодателей ПФО.

"Механизм комплексного развития территорий стал одним из ключевых драйверов градостроительного преобразования. Он позволяет решать две приоритетные задачи – быстро и комфортно для людей расселять аварийный фонд и строить жилье, параллельно создавая необходимую социальную инфраструктуру – школы, садики, поликлиники. Но законодательство о КРТ не всегда успевает за реальной жизнью на стройплощадке. Мы должны убрать барьеры, которые мешают работать", – заявил Люлин.

Он обозначил ключевые предложения, выработанные по итогам обсуждения с профессиональным сообществом. В их числе – изменить порядок расчета суммы возмещения жителям при выкупе их помещений под КРТ. Сейчас компенсация фиксируется на дату, предшествующую решению о КРТ, а между решением и сделкой проходят месяцы, за которые рынок меняется. Предлагается определять размер возмещения на дату, максимально приближенную к сделке.

Еще одна инициатива касается строительства социальной инфраструктуры. Закон позволяет изымать земельные участки только для строительства линейных объектов – дорог, линий ЛЭП, метро. Это ключевая проблема. "Необходимо скорректировать законодательство, чтобы строительство школ, детских садов и поликлиник в рамках проектов КРТ также стало основанием для изъятия земель для муниципальных нужд", – подчеркнул спикер нижегородского парламента.

Также предлагается создать правовое поле для применения проектного финансирования и счетов эскроу при строительстве социальных объектов. Застройщикам нужно дать возможность самим прокладывать инженерные сети под контролем специалистов, упростить кадастровые процедуры и внесудебное продление договоров КРТ. Кроме того, предложено освободить госорганы от уплаты НДС при реализации проектов КРТ и отменить обязанность по уплате НДФЛ для граждан, вынужденных продать унаследованное жилье в рамках КРТ.

Отдельный блок предложений касается кадров. В ПФО доля индивидуального жилищного строительства достигает 66%, растет маятниковая миграция, нагрузка на дорожную сеть. Предлагается выделить КРТ по ИЖС в самостоятельный раздел с отдельной нормативной базой.

"Если сегодня не модернизировать законодательство, через 2-3 года мы можем столкнуться не просто со снижением темпов строительства, а с дефицитом предложения нового жилья, торможением проектов КРТ, накоплением инфраструктурных ограничений. Нужны системные решения на основе практического опыта регионов", – резюмировал Люлин.

Председатель Совета законодателей ПФО также призвал объединить усилия регионов округа для решения проблемы кадрового дефицита в строительстве. По его словам, нужно активнее использовать механизм целевого обучения и усиливать информационную работу со строительными организациями.