Лантратова помогла 95 сиротам из Владивостока получить квартиры

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла 95 детям-сиротам получить положенные по закону квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.

Кроме того, после завершения строительных работ еще в одном доме, жилье получат еще 28 человек.