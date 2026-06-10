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Лантратова помогла 95 сиротам из Владивостока получить квартиры - РИА Новости, 10.06.2026
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15:14 10.06.2026

Лантратова помогла 95 сиротам из Владивостока получить квартиры

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова возле луганской клинической больницы в ЛНР
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова возле луганской клинической больницы в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова возле луганской клинической больницы в ЛНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла 95 детям-сиротам из Владивостока получить положенные по закону квартиры.
  • Дома, в которых сиротам должны были выделить квартиры, начали строить еще в 2021 году, но сроки затянулись.
  • После завершения строительных работ в еще одном доме жилье получат 28 человек.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла 95 детям-сиротам получить положенные по закону квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.
В пресс-службе сообщили, что к уполномоченному обратился правозащитник Сергей Дубей и сообщил, что дети-сироты из Владивостока долгое время не могут получить квартиры, положенные им по закону. Дома, в которых сиротам должны были выделить квартиры, начали строить еще в 2021 году, однако сроки затянулись.
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"После обращения аппарат уполномоченного направил запрос в администрацию Владивостока. Когда стало известно, что часть домов уже введена в эксплуатацию, сотрудники аппарата направили повторный запрос. Проверили, сколько сирот получили жилье и как решается вопрос с остальными. В итоге 95 человек получили ключи от новых квартир", - отметили в сообщении.
Кроме того, после завершения строительных работ еще в одном доме, жилье получат еще 28 человек.
"Для сирот собственное жилье — это возможность начать самостоятельную жизнь, создать семью, строить планы на будущее. Когда к нам поступило обращение правозащитника Сергея Дубея, мы направили запросы и начали разбираться в ситуации. В итоге 95 человек уже получили ключи от своих квартир. Это хороший результат. Но работа еще не завершена. Мы продолжим контролировать ситуацию до тех пор, пока жилье не получат все, кто его ждет", - отметила Лантратова.
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