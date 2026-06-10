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Будущее Кубы в руках Трампа, утверждает глава Пентагона - РИА Новости, 10.06.2026
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19:34 10.06.2026
Будущее Кубы в руках Трампа, утверждает глава Пентагона

Хегсет: будущее Кубы в руках Трампа и руководства острова

© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что будущее Кубы находится в руках президента США Дональда Трампа и руководства острова.
  • Американское военное ведомство остается готовым к любым непредвиденным обстоятельствам.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что будущее Кубы в руках президента США Дональда Трампа и руководства острова.
"Будущее Кубы находится в руках президента Соединенных Штатов и руководства Кубы", - сказал он американским военным в ходе посещения американской военно-морской базы Гуантанамо, расположенной на острове.
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Он добавил, что американское военное ведомство остается готовым к "любым непредвиденным обстоятельствам".
В конце мая глава южного командования Пентагона Фрэнсис Донован уже посещал Гуантанамо для встречи с военным руководством Кубы и краткого обмена по вопросам операционной безопасности.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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