Будущее Кубы в руках Трампа, утверждает глава Пентагона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что будущее Кубы находится в руках президента США Дональда Трампа и руководства острова.
- Американское военное ведомство остается готовым к любым непредвиденным обстоятельствам.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что будущее Кубы в руках президента США Дональда Трампа и руководства острова.
"Будущее Кубы находится в руках президента Соединенных Штатов и руководства Кубы", - сказал он американским военным в ходе посещения американской военно-морской базы Гуантанамо, расположенной на острове.
Он добавил, что американское военное ведомство остается готовым к "любым непредвиденным обстоятельствам".
В конце мая глава южного командования Пентагона Фрэнсис Донован уже посещал Гуантанамо для встречи с военным руководством Кубы и краткого обмена по вопросам операционной безопасности.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.