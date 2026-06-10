Россияне, живущие на Кубе, смогут получать пенсию на карту "Мир"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли заявил, что российские граждане на Кубе смогут оформлять пенсионные карты «Мир».
- Центральный банк Кубы сообщил, что с 6 июня страна лишится возможности проводить операции по международным банковским картам Visa и Mastercard.
- Посол подчеркнул, что угроз для работы платежной системы «Мир» на Кубе на сегодняшний день нет.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские граждане на Кубе смогут оформлять там пенсионные карты "Мир", никаких угроз для работы платежной системы нет, заявил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.
"В проработке по линии банка "Новиком" во взаимодействии с нашим посольством находится проект по оформлению проживающим на острове российским гражданам карт системы "Мир" для зачисления на них пенсионных выплат", - сказал Коронелли "Известиям".
Центральный банк республики сообщил накануне, что Куба с 6 июня лишится возможности проводить операции по международным банковским картам Visa и Mastercard после прекращения сотрудничества иностранного банка-процессора с кубинской финансовой компанией FINCIMEX на фоне новых санкций США.
"Давление со стороны Вашингтона, как известно, возрастает по всем направлениям. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день угроз работе указанного платежного инструмента мы не усматриваем", - заключил посол.