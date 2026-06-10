Рейтинг@Mail.ru
Россияне, живущие на Кубе, смогут получать пенсию на карту "Мир" - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 10.06.2026
Россияне, живущие на Кубе, смогут получать пенсию на карту "Мир"

Посол Коронелли: россияне на Кубе смогут оформлять пенсионные карты «Мир»

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Карта "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли заявил, что российские граждане на Кубе смогут оформлять пенсионные карты «Мир».
  • Центральный банк Кубы сообщил, что с 6 июня страна лишится возможности проводить операции по международным банковским картам Visa и Mastercard.
  • Посол подчеркнул, что угроз для работы платежной системы «Мир» на Кубе на сегодняшний день нет.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские граждане на Кубе смогут оформлять там пенсионные карты "Мир", никаких угроз для работы платежной системы нет, заявил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.
"В проработке по линии банка "Новиком" во взаимодействии с нашим посольством находится проект по оформлению проживающим на острове российским гражданам карт системы "Мир" для зачисления на них пенсионных выплат", - сказал Коронелли "Известиям".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Госдума призвала ООН осудить политику США в отношении Кубы
5 июня, 16:30
Центральный банк республики сообщил накануне, что Куба с 6 июня лишится возможности проводить операции по международным банковским картам Visa и Mastercard после прекращения сотрудничества иностранного банка-процессора с кубинской финансовой компанией FINCIMEX на фоне новых санкций США.
"Давление со стороны Вашингтона, как известно, возрастает по всем направлениям. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день угроз работе указанного платежного инструмента мы не усматриваем", - заключил посол.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В МИД Кубы назвали ЕАЭС и БРИКС альтернативой мировому порядку Запада
5 июня, 01:34
 
В миреКубаРоссияСШАВиктор КоронеллиVisa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала