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В Крыму изменят расписание поездов - РИА Новости, 10.06.2026
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02:10 10.06.2026
В Крыму изменят расписание поездов

В Крыму с 10 июня изменится расписание поездов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗдание железнодорожного вокзала Феодосии
Здание железнодорожного вокзала Феодосии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Здание железнодорожного вокзала Феодосии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму с 00:00 10 июня 2026 года будет введена новая схема движения железнодорожного пассажирского транспорта.
  • Въезд в Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время, с 05:00 до 23:00.
  • Изменения не повлияют на пригородное сообщение, расписание опубликовано на официальном сайте министерства транспорта Республики Крым.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Расписание поездов в Крыму будет изменено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00.00 10 июня 2026 года новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта в Крыму. Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" произвела корректировку расписания", - написал он в канале на платформе "Макс".
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Глава республики уточнил, что въезд в Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время, с 05.00 до 23.00, до Симферополя согласно утвержденному расписанию.
Он также уточнил, что по прибытии в Симферополь пассажиры будут проходить к автобусу со своим конкретным направлением, садиться в свой автобус и следовать до пункта назначения.
"Изменения не повлияют на пригородное сообщение. Расписание опубликовано на официальном сайте министерства транспорта Республики Крым", - заключил Аксенов.
Ранее глава Крыма сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Движение по Крымской железной дороге было остановлено.
ГСЭ во вторник сообщал о задержках восьми своих составов, в том числе поезда № 97/98 из Симферополя в Москву.
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Республика КрымСимферопольМоскваСергей Аксенов (политик)Гранд Сервис ЭкспрессКрымская железная дорога
 
 
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