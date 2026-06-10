В Крыму изменят расписание поездов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму с 00:00 10 июня 2026 года будет введена новая схема движения железнодорожного пассажирского транспорта.
- Въезд в Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время, с 05:00 до 23:00.
- Изменения не повлияют на пригородное сообщение, расписание опубликовано на официальном сайте министерства транспорта Республики Крым.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Расписание поездов в Крыму будет изменено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00.00 10 июня 2026 года новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта в Крыму. Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" произвела корректировку расписания", - написал он в канале на платформе "Макс".
Глава республики уточнил, что въезд в Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время, с 05.00 до 23.00, до Симферополя согласно утвержденному расписанию.
Он также уточнил, что по прибытии в Симферополь пассажиры будут проходить к автобусу со своим конкретным направлением, садиться в свой автобус и следовать до пункта назначения.
"Изменения не повлияют на пригородное сообщение. Расписание опубликовано на официальном сайте министерства транспорта Республики Крым", - заключил Аксенов.
Ранее глава Крыма сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Движение по Крымской железной дороге было остановлено.
ГСЭ во вторник сообщал о задержках восьми своих составов, в том числе поезда № 97/98 из Симферополя в Москву.
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