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Кравцов оценил роль панорамы "Оборона Севастополя" в воспитании детей - РИА Новости, 10.06.2026
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22:29 10.06.2026
Кравцов оценил роль панорамы "Оборона Севастополя" в воспитании детей

Кравцов: панорама «Оборона Севастополя» играет важную роль в воспитании детей

© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанкФрагмент панорамы "Оборона Севастополя. 1854-1855 гг." работы художника Франца Рубо
Фрагмент панорамы Оборона Севастополя. 1854-1855 гг. работы художника Франца Рубо - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Красавин
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Фрагмент панорамы "Оборона Севастополя. 1854-1855 гг." работы художника Франца Рубо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кравцов отметил важную роль панорамы музея "Оборона Севастополя" в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
  • По словам директора международного детского центра "Артек" Константина Федоренко, панораму посещают более 41 тысячи детей из всех регионов РФ и иностранных государств.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости отметил важную роль панорамы музея "Оборона Севастополя" в воспитании подрастающего поколения.
"Музей играет важнейшую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, позволяя детям соприкоснуться с историей своей страны, воспитывая в них личную ответственность за ее будущее", - сказал Кравцов.
В свою очередь, директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко рассказал РИА Новости, что панорама востребована у артековцев.
"Ежегодно объект посещали более 41 тысячи детей из всех регионов РФ и иностранных государств", - подчеркнул Федоренко.
ВСУ нанесли удар по музею в ночь на 10 июня. Пожару присвоен четвертый ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что музей-панорама будет восстановлен и станет еще краше.
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