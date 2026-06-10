Кравцов оценил роль панорамы "Оборона Севастополя" в воспитании детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кравцов отметил важную роль панорамы музея "Оборона Севастополя" в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
- По словам директора международного детского центра "Артек" Константина Федоренко, панораму посещают более 41 тысячи детей из всех регионов РФ и иностранных государств.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости отметил важную роль панорамы музея "Оборона Севастополя" в воспитании подрастающего поколения.
"Музей играет важнейшую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, позволяя детям соприкоснуться с историей своей страны, воспитывая в них личную ответственность за ее будущее", - сказал Кравцов.
В свою очередь, директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко рассказал РИА Новости, что панорама востребована у артековцев.
"Ежегодно объект посещали более 41 тысячи детей из всех регионов РФ и иностранных государств", - подчеркнул Федоренко.
ВСУ нанесли удар по музею в ночь на 10 июня. Пожару присвоен четвертый ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что музей-панорама будет восстановлен и станет еще краше.