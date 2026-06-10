Глава Минпросвещения отметил опыт Пермского края в сфере воспитания детей

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал накопленный в Пермском крае опыт в сфере воспитания детей интересным и востребованным на федеральном уровне.

В пресс-службе отметили, что форум по поддержке и развитию детских и молодежных движений и объединений проходит в Пермском крае в четвертый раз. В рамках его деловой программы состоялись тематические секции по ключевым направлениям воспитательной работы.