Глава Минпросвещения отметил опыт Пермского края в сфере воспитания детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал накопленный в Пермском крае опыт в сфере воспитания детей интересным и востребованным на федеральном уровне.
- Министр принял участие в форуме по поддержке и развитию детских и молодежных движений и объединений в ходе рабочей поездки в Пермский край.
- Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет обучает советников директоров по воспитанию из других регионов России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал накопленный в Пермском крае опыт в сфере воспитания детей интересным и востребованным на федеральном уровне.
Уточняется, что в ходе рабочей поездки в Пермский край министр принял участие в форуме по поддержке и развитию детских и молодежных движений и объединений.
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"В Пермском крае накоплен очень интересный опыт в сфере воспитания подрастающего поколения, который обязательно будет востребован на федеральном уровне. Огромную работу ведет Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Министр добавил, что сегодня вуз обучает советников директоров по воспитанию из других регионов России.
В пресс-службе отметили, что форум по поддержке и развитию детских и молодежных движений и объединений проходит в Пермском крае в четвертый раз. В рамках его деловой программы состоялись тематические секции по ключевым направлениям воспитательной работы.