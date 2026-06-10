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Глава Минпросвещения отметил опыт Пермского края в сфере воспитания детей - РИА Новости, 10.06.2026
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09:15 10.06.2026 (обновлено: 09:16 10.06.2026)
Глава Минпросвещения отметил опыт Пермского края в сфере воспитания детей

Министр просвещения Кравцов отметил пермский опыт в сфере воспитания детей

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал накопленный в Пермском крае опыт в сфере воспитания детей интересным и востребованным на федеральном уровне.
  • Министр принял участие в форуме по поддержке и развитию детских и молодежных движений и объединений в ходе рабочей поездки в Пермский край.
  • Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет обучает советников директоров по воспитанию из других регионов России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал накопленный в Пермском крае опыт в сфере воспитания детей интересным и востребованным на федеральном уровне.
Уточняется, что в ходе рабочей поездки в Пермский край министр принял участие в форуме по поддержке и развитию детских и молодежных движений и объединений.
«
"В Пермском крае накоплен очень интересный опыт в сфере воспитания подрастающего поколения, который обязательно будет востребован на федеральном уровне. Огромную работу ведет Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Министр добавил, что сегодня вуз обучает советников директоров по воспитанию из других регионов России.
В пресс-службе отметили, что форум по поддержке и развитию детских и молодежных движений и объединений проходит в Пермском крае в четвертый раз. В рамках его деловой программы состоялись тематические секции по ключевым направлениям воспитательной работы.
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