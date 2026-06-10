В Хабаровском крае шесть человек незаконно добыли краба на миллиард рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестеро жителей Хабаровского края подозреваются в создании преступного сообщества для незаконной добычи краба.
- За три года они выловили более 250 тысяч килограммов камчатского и синего краба, причинив государству ущерб более миллиарда рублей.
- На имущество подозреваемых наложен арест на сумму более 450 миллионов рублей, решается вопрос об избрании меры пресечения.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Шестеро жителей Хабаровского края подозреваются в создании преступного сообщества, в составе которого они незаконно добыли камчатского и синего краба на миллиард рублей, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следствием установлено, что с января 2023 по март 2026 года шестеро жителей Хабаровского края в составе преступного сообщества незаконно добывали камчатского и синего краба в Охотском море, перерабатывали его, составляли фиктивные документы о результатах промысла и продавали полученный продукт.
"За три года преступной деятельности было выловлено более 250 тысяч килограммов живого краба. Общая сумма ущерба государству составила более одного миллиарда рублей", – говорится в сообщении СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
В ведомстве также отметили, что уголовное дело в отношении шести жителей края возбуждено по части 1 статьи 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом).
На имущество подозреваемых, их расчетные счета и рыболовецкие суда наложен арест на сумму более 450 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Один из них объявлен в розыск.
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