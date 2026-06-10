В Хабаровском крае шесть человек незаконно добыли краба на миллиард рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Шестеро жителей Хабаровского края подозреваются в создании преступного сообщества, в составе которого они незаконно добыли камчатского и синего краба на миллиард рублей, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

На имущество подозреваемых, их расчетные счета и рыболовецкие суда наложен арест на сумму более 450 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Один из них объявлен в розыск.