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В Хабаровском крае шесть человек незаконно добыли краба на миллиард рублей - РИА Новости, 10.06.2026
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08:52 10.06.2026 (обновлено: 09:31 10.06.2026)
В Хабаровском крае шесть человек незаконно добыли краба на миллиард рублей

В Хабаровском крае задержали шестерых жителей за незаконное добывание краба

© СУСК по Хабаровскому краю и ЕАООстанки камчатских синих крабов, которые были незаконно выловлены в Охотском море
Останки камчатских синих крабов, которые были незаконно выловлены в Охотском море - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО
Останки камчатских синих крабов, которые были незаконно выловлены в Охотском море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестеро жителей Хабаровского края подозреваются в создании преступного сообщества для незаконной добычи краба.
  • За три года они выловили более 250 тысяч килограммов камчатского и синего краба, причинив государству ущерб более миллиарда рублей.
  • На имущество подозреваемых наложен арест на сумму более 450 миллионов рублей, решается вопрос об избрании меры пресечения.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Шестеро жителей Хабаровского края подозреваются в создании преступного сообщества, в составе которого они незаконно добыли камчатского и синего краба на миллиард рублей, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следствием установлено, что с января 2023 по март 2026 года шестеро жителей Хабаровского края в составе преступного сообщества незаконно добывали камчатского и синего краба в Охотском море, перерабатывали его, составляли фиктивные документы о результатах промысла и продавали полученный продукт.
"За три года преступной деятельности было выловлено более 250 тысяч килограммов живого краба. Общая сумма ущерба государству составила более одного миллиарда рублей", – говорится в сообщении СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
В ведомстве также отметили, что уголовное дело в отношении шести жителей края возбуждено по части 1 статьи 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом).
На имущество подозреваемых, их расчетные счета и рыболовецкие суда наложен арест на сумму более 450 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Один из них объявлен в розыск.
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