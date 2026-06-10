Попова рассказала, какие инфекции переносят клещи

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Клещи в России могут быть инфицированы сразу десятью и более вирусами, но чаще всего они переносят болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит, рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Что касается болезни Лайма, тут сложнее, так как нет прививки. Но всегда можно понять, чем заражен клещ, который на вас напал. Нужно аккуратно снять клеща, упаковать его во флакончик, плотно закрыть и принести в лабораторию", - заключила Попова.