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Попова рассказала, какие инфекции переносят клещи - РИА Новости, 10.06.2026
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02:29 10.06.2026 (обновлено: 02:30 10.06.2026)
Попова рассказала, какие инфекции переносят клещи

Попова: клещи в России могут переносить десять и более вирусов

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Erik_KaritsЛесные клещи переносят возбудителей боррелиоза
Лесные клещи переносят возбудителей боррелиоза - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Erik_Karits
Лесные клещи переносят возбудителей боррелиоза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клещи в России могут быть инфицированы десятью и более вирусами, но чаще всего они переносят болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала прививаться от клещевого энцефалита всем, кто живет на эндемичной территории, планирует быть на природе или работать в лесу.
  • Для болезни Лайма прививки нет, но можно определить, чем заражен напавший клещ, если аккуратно снять его и принести в лабораторию.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Клещи в России могут быть инфицированы сразу десятью и более вирусами, но чаще всего они переносят болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит, рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Клещи представляют опасность только тогда, когда они являются переносчиками вирусов. Чаще всего клещи переносят болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит. При этом одна особь может переносить десять и даже больше различных вирусов, которые могут нанести нам вред", - сказала Попова.
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Глава Роспотребнадзора рекомендовала прививаться всем, кто живет на эндемичной территории, планирует быть на природе или работать в лесу. Она напомнила, что в России есть эффективная вакцина от клещевого энцефалита.
"Что касается болезни Лайма, тут сложнее, так как нет прививки. Но всегда можно понять, чем заражен клещ, который на вас напал. Нужно аккуратно снять клеща, упаковать его во флакончик, плотно закрыть и принести в лабораторию", - заключила Попова.
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