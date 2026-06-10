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Образовательный кластер по добыче золота создадут в Красноярском крае - РИА Новости, 10.06.2026
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10:15 10.06.2026
Образовательный кластер по добыче золота создадут в Красноярском крае

Образовательный кластер по добыче и обработке золота сделают в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото
Гранулированное золото - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Гранулированное золото
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КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Образовательный кластер "Высшая проба", где будут готовить специалистов по добыче и обработке золота, создадут в Красноярском крае, сообщает министерство образования региона.
"В Красноярском крае запустят кластер по добыче и обработке золота "Высшая проба". Соглашение подписали министр образования региона Татьяна Гридасова и вице-президент по производству и технической политике "Полюса" Дмитрий Чернов. Церемония прошла в Национальном центре "Россия" на Енисее", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, уже с 1 сентября начнется подготовка 300 специалистов для золотодобывающей отрасли. Базовыми учебными заведениями станут Канский политехнический колледж, техникум горных разработок имени В.П. Астафьева, Енисейский многопрофильный техникум и Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий. В качестве партнера-работодателя выступит компания "Полюс".
Студентов будут готовить по 13 направлениям. Среди них технология аналитического контроля, электромонтер, компьютерные системы, открытые горные работы, сетевое администрирование, слесарь по ремонту строительных машин и другие.
"Главная цель "Профессионалитета для всех" - подготовка специалистов, которые сразу после выпуска смогут работать на предприятии. Почти 80% учебного времени отводится на практику. Студенты учатся на реальном оборудовании, проходят практику у будущего работодателя и к моменту выпуска имеют гарантированное место работы. Программы кластера гибкие, "заточенные" под запрос партнера", - отметила Гридасова.
"Полюс" профинансирует открытие новых лабораторий и мастерских. Эксперты компании будут участвовать в обучении, расскажут о работе с передовым оборудованием и технологиями производства золота.
Краевой проект "Профессионалитет для всех" минобр Красноярского края разработал и запустил по поручению губернатора Михаила Котюкова в развитие программы "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". В 2026 году определены еще девять кластеров по подготовке кадров для реального сектора экономики. С 1 сентября по 48 обновленным программам в этих кластерах будут обучаться 1350 студентов.
 
Красноярский крайМихаил КотюковЗолото
 
 
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