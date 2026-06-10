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На дне Индийского океана обнаружили крупнейшее кладбище китов - РИА Новости, 10.06.2026
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Наука
 
22:59 10.06.2026 (обновлено: 23:07 10.06.2026)
На дне Индийского океана обнаружили крупнейшее кладбище китов

В Индийском океане обнаружили крупнейшее кладбище китов возрастом 5 млн лет

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкГорбатый кит
Горбатый кит - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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Горбатый кит. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На дне в южной части Индийского океана ученые обнаружили крупнейшее "кладбище" китов.
  • "Кладбище" простирается на 1,2 тысячи километров вдоль морского дна и содержит почти 500 скелетов китов.
  • Результаты изотопного исследования показали, что падения китов в этом районе происходили по меньшей мере уже 5,3 миллиона лет назад.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Китайские ученые обнаружили на дне в южной части Индийского океана крупнейшее "кладбище" китов возрастом более пяти миллионов лет, которое содержит почти 500 скелетов китов и простирается на 1,2 тысячи километров, следует из исследования, опубликованного в журнале Nature.
"В данной работе мы сообщаем об открытии обширного китового некрополя в зоне Диамантина на глубине от 4616 до 7001 метра, простирающегося примерно на 1,2 тысячи километров вдоль морского дна в юго-восточной части Индийского океана. В этом районе обнаружено глубокое и обширное скопление останков, включающее пять современных природных сообществ, образовавшихся в результате падения китов, и 476 зарегистрированных ископаемых китообразных", — говорится в исследовании.
Отмечается, что результаты изотопного исследования указали на то, что падения китов на дно в этом районе происходили по меньшей мере уже 5,3 миллиона лет назад.
При этом среди скелетов был идентифицирован новый, хотя и уже вымерший вид китов, а также еще не известные науке представители фауны, питающиеся китовыми останками.
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