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"Варвары". Случившееся в Киеве вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 10.06.2026
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10:41 10.06.2026 (обновлено: 15:05 10.06.2026)
"Варвары". Случившееся в Киеве вызвало недоумение на Западе

Экс-премьер Польши Миллер раскритиковал снос памятника Булгакову в Киеве

© REUTERS / Gleb GaranichКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве демонтировали памятник русскому писателю Михаилу Булгакову.
  • Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер возмутился из-за демонтажа памятника.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Демонтаж памятника русскому писателю Михаилу Булгакову в Киеве вызвал возмущение бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера.
"Украинские варвары снесли памятник Булгакову. Теперь пришло время сжигать книги. В конце концов, они написаны на русском языке. "Мастер и Маргарита" — первая в очереди", — отметил он в соцсети X.
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Почему на Украине стирают имя Михаила Булгакова из истории
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В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица. Украинский институт национальной памяти в марте 2024-го счел имя Булгакова символом "российской имперской политики" и призвал его запретить.
В результате памятник родившемуся в Киеве русскому писателю демонтировали в июне 2026 года.
Демонтаж скульптур, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015-м, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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