Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве демонтировали памятник русскому писателю Михаилу Булгакову.
- Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер возмутился из-за демонтажа памятника.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Демонтаж памятника русскому писателю Михаилу Булгакову в Киеве вызвал возмущение бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера.
В августе 2022 года Национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица. Украинский институт национальной памяти в марте 2024-го счел имя Булгакова символом "российской имперской политики" и призвал его запретить.
В результате памятник родившемуся в Киеве русскому писателю демонтировали в июне 2026 года.
Демонтаж скульптур, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015-м, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.