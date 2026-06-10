Диетолог перечислила продукты для снижения холестерина

По словам диетолога, грецкие орехи, миндаль, подсолнечник и кунжут содержат фитостеролы, которые похожи на молекулы холестерина, что позволяет им конкурировать за одни и те же рецепторы. Спреды или мягкий маргарин - растительные заменители сливочного масла - более полезны за счет снижения уровня насыщенных жиров и повышения ненасыщенных, а также за счет фитостеролов, уменьшающих всасывание холестерина из животной пищи, добавила Дианова.