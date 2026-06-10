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Диетолог перечислила продукты для снижения холестерина - РИА Новости, 10.06.2026
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11:36 10.06.2026
Диетолог перечислила продукты для снижения холестерина

Дианова: оливковое масло и скумбрия помогают снизить холестерин

© iStock.com / fcafotodigitalОливковое масло
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© iStock.com / fcafotodigital
Оливковое масло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оливковое масло холодного отжима помогает блокировать свободные радикалы, которые могут окислять "плохой" холестерин, рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.
  • Жирная рыба, такая как сардина, скумбрия, сельдь, кижуч, лосось, снижает воспаление в стенке сосудов за счет содержания омега-3.
  • Грецкие орехи, миндаль, подсолнечник, кунжут содержат фитостеролы, конкурирующие с холестерином за рецепторы, а спреды и мягкий маргарин способствуют снижению уровня холестерина за счет уменьшения насыщенных жиров и наличия фитостеролов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Оливковое масло и жирная рыба помогают снизить уровень "плохого" холестерина, заявила исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание", диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.
"Нерафинированное оливковое масло холодного отжима блокирует свободные радикалы, не давая окислять "плохой" холестерин. Жирная рыба - сардина, скумбрия, сельдь, кижуч, лосось - снижает воспаление в стенке сосудов за счет омега-3", - сказала Дианова NEWS.ru.
По словам диетолога, грецкие орехи, миндаль, подсолнечник и кунжут содержат фитостеролы, которые похожи на молекулы холестерина, что позволяет им конкурировать за одни и те же рецепторы. Спреды или мягкий маргарин - растительные заменители сливочного масла - более полезны за счет снижения уровня насыщенных жиров и повышения ненасыщенных, а также за счет фитостеролов, уменьшающих всасывание холестерина из животной пищи, добавила Дианова.
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