Швеция, Чехия и Финляндия выступили против возвращения сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерации хоккея Швеции, Чехии и Финляндии высказались против возвращения сборной России на международную арену.
- Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27 по соображениям безопасности, теперь вопрос допуска России должен быть рассмотрен руководящим органом IIHF.
- IIHF примет решение по допуску российских команд к участию в будущих международных соревнованиях в индивидуальном порядке после сбора всей необходимой информации.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Федерации хоккея Швеции, Чехии и Финляндии высказались против возвращения сборной России на международную арену.
В мае министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27 по соображениям безопасности. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и рассмотреть вопрос допуска России на международную арену. Тогда же организация сочла безопасным участие юниорских и женских сборных Белоруссии в чемпионатах мира. При этом позднее в IIHF сообщили, что федерация соберет всю необходимую информацию, после чего примет решение по допуску российских команд к участию в будущих международных соревнованиях в индивидуальном порядке.
"В такие моменты можно испытывать множество эмоций. Но в уставе IIHF нет подобных пунктов, за исключением тех, которые касаются безопасности. В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым", - приводит слова председателя Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона SVT.
"Мнение чешской федерации четкое: в сложившихся обстоятельствах мы не видим возможности играть против российской национальной команды", - сказал генеральный секретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черный.
"Это лишь предположения. Ничего еще не решено. Как я уже говорил, мнение Финляндии не изменилось", - ответил телеканалу президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.