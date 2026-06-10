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Швеция, Чехия и Финляндия выступили против возвращения сборной России - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Хоккей
 
18:28 10.06.2026 (обновлено: 18:31 10.06.2026)
Швеция, Чехия и Финляндия выступили против возвращения сборной России

Федерация хоккея Швеции, Чехии и Финляндии выступила против возвращения России

© Фото : DMITRY RUKHLETSKIYХоккеисты сборной России
Хоккеисты сборной России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : DMITRY RUKHLETSKIY
Хоккеисты сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерации хоккея Швеции, Чехии и Финляндии высказались против возвращения сборной России на международную арену.
  • Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27 по соображениям безопасности, теперь вопрос допуска России должен быть рассмотрен руководящим органом IIHF.
  • IIHF примет решение по допуску российских команд к участию в будущих международных соревнованиях в индивидуальном порядке после сбора всей необходимой информации.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Федерации хоккея Швеции, Чехии и Финляндии высказались против возвращения сборной России на международную арену.
В мае министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27 по соображениям безопасности. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и рассмотреть вопрос допуска России на международную арену. Тогда же организация сочла безопасным участие юниорских и женских сборных Белоруссии в чемпионатах мира. При этом позднее в IIHF сообщили, что федерация соберет всю необходимую информацию, после чего примет решение по допуску российских команд к участию в будущих международных соревнованиях в индивидуальном порядке.
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"В такие моменты можно испытывать множество эмоций. Но в уставе IIHF нет подобных пунктов, за исключением тех, которые касаются безопасности. В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым", - приводит слова председателя Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона SVT.
"Мнение чешской федерации четкое: в сложившихся обстоятельствах мы не видим возможности играть против российской национальной команды", - сказал генеральный секретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черный.
"Это лишь предположения. Ничего еще не решено. Как я уже говорил, мнение Финляндии не изменилось", - ответил телеканалу президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
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ХоккейСпортРоссияШвецияЧехияМихаил ДегтяревЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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