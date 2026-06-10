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Хегсет утверждает, что США контролируют Ормузский пролив - РИА Новости, 10.06.2026
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23:44 10.06.2026 (обновлено: 23:49 10.06.2026)
Хегсет утверждает, что США контролируют Ормузский пролив

Хегсет: контроль за Ормузским проливом остается за США

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шеф Пентагона Пит Хегсет утверждает, что контроль за Ормузским проливом остается за США.
  • Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, что отразилось на уровне экспорта и добычи нефти, а также вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию в большинстве стран мира.
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет утверждает, что контроль за Ормузским проливом остается за США.
"США контролируют Ормузский пролив", – сказал Хегсет журналистам во Флориде.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
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