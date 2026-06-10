Хегсет утверждает, что США контролируют Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шеф Пентагона Пит Хегсет утверждает, что контроль за Ормузским проливом остается за США.
- Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, что отразилось на уровне экспорта и добычи нефти, а также вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию в большинстве стран мира.
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет утверждает, что контроль за Ормузским проливом остается за США.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.