Хегсет отправится в Гуантанамо и Тампу

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в среду посетит военно-морскую базу Гуантанамо (GTMO) на Кубе и Центральное командование США (CENTCOM) в Тампе, штат Флорида, следует из распространенного ведомством заявления.

В конце мая глава южного командования Пентагона Фрэнсис Донован уже посещал Гуантанамо для встречи с военным руководством Кубы и краткого обмена по вопросам операционной безопасности.