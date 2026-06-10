Хегсет отправится в Гуантанамо и Тампу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет посетит военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе и Центральное командование США в Тампе, штат Флорида.
- Поездка состоится после возвращения Хегсета из Франции, где он участвовал в мероприятиях, посвященных 82-й годовщине высадки союзников в Нормандии.
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в среду посетит военно-морскую базу Гуантанамо (GTMO) на Кубе и Центральное командование США (CENTCOM) в Тампе, штат Флорида, следует из распространенного ведомством заявления.
"Завтра военный министр Пит Хегсет отправится в Гуантанамо, Куба, и Тампу, Флорида, чтобы встретиться с военнослужащими GTMO и CENTCOM", – сообщает Пентагон.
В конце мая глава южного командования Пентагона Фрэнсис Донован уже посещал Гуантанамо для встречи с военным руководством Кубы и краткого обмена по вопросам операционной безопасности.