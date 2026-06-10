У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки.
- Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров в 156 километрах к югу-востоку от города Петропавловск-Камчатский.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 13.45 по времени UTC (16.45 мск) в 156 километрах к югу-востоку от города Петропавловск-Камчатский. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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