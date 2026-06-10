Рейтинг@Mail.ru
Пользователи чат-бота Gemini Google пожаловались на сбои в его работе - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 10.06.2026
Пользователи чат-бота Gemini Google пожаловались на сбои в его работе

Пользователи чат-бота Gemini сообщили о сбоях в работе сервиса

© AP Photo / Virginia MayoЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Логотип Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи чат-бота Gemini в ряде стран жалуются на сбои в его работе.
  • Большая часть жалоб пришлась на работу мобильного приложения и веб-сайта.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пользователи чат-бота Gemini американской компании Google в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы начали поступать в районе 13.38 мск. В основном о неполадках сообщают пользователи из Германии, Италии и Великобритании, а также из Испании, Франции, Японии, США, Нидерландов и других стран.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного приложения и веб-сайта.
Модель искусственного интеллекта Gemini была представлена в декабре 2023 года, в нее входил чат-бот Bard, который был выпущен ранее в том же году и впоследствии был переименован.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youтube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Жители Мальты получат бесплатный доступ к чат-боту ChatGPT Plus на год
16 мая, 23:59
 
ТехнологииГерманияИталияВеликобританияGoogleВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала