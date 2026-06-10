Пользователи чат-бота Gemini Google пожаловались на сбои в его работе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи чат-бота Gemini в ряде стран жалуются на сбои в его работе.
- Большая часть жалоб пришлась на работу мобильного приложения и веб-сайта.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пользователи чат-бота Gemini американской компании Google в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы начали поступать в районе 13.38 мск. В основном о неполадках сообщают пользователи из Германии, Италии и Великобритании, а также из Испании, Франции, Японии, США, Нидерландов и других стран.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного приложения и веб-сайта.
Модель искусственного интеллекта Gemini была представлена в декабре 2023 года, в нее входил чат-бот Bard, который был выпущен ранее в том же году и впоследствии был переименован.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youтube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.