Власти Ирана опровергли новость о взрывах на острове Кешм

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на местные власти сообщила, что взрывов на острове Кешм не было.
- Звуки взрывов, которые были слышны, не имеют отношения к острову Кешм.
ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Взрывов на острове Кешм в южной части Ирана не было, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на местные власти.
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"Взрывов на острове Кешм не было, а звуки взрывов, которые были слышны, не имеют отношения к острову", - говорится в сообщении.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.