ВС Ирана находятся в полной готовности, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Tasnim со ссылкой на военный источник сообщает, что в случае атаки США Тегеран нанесет удары по американским объектам на Ближнем Востоке.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache.

Согласно заявлению CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.

ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. В случае атаки США по Ирану Тегеран нанесет удары по американским объектам на Ближнем Востоке, передает иранское агентство В случае атаки США по Ирану Тегеран нанесет удары по американским объектам на Ближнем Востоке, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены масштабно атаковать Иран.

"Прошлой ночью мы доказали американцам, что любая новая авантюра и безрассудство вызовут немедленный ответ со стороны Ирана, который не оставит без ответа любую агрессивную акцию. Вооруженные силы Ирана сегодня вечером находятся в состоянии полной боевой готовности, и если США предпримут какие-либо агрессивные действия, они снова столкнутся с жестким ответом", - сказал источник агентству Tasnim.

Он отметил, что в случае атаки со стороны США Иран нанесет удары по новым американским целям в регионе Ближнего Востока.