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ВС Ирана находятся в полной готовности, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2026
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23:56 10.06.2026 (обновлено: 00:05 11.06.2026)
ВС Ирана находятся в полной готовности, пишут СМИ

Tasnim: ВС Ирана находятся в полной готовности и могут атаковать объекты США

© РИА НовостиТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости
Тегеран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Tasnim со ссылкой на военный источник сообщает, что в случае атаки США Тегеран нанесет удары по американским объектам на Ближнем Востоке.
  • Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache.
  • Согласно заявлению CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. В случае атаки США по Ирану Тегеран нанесет удары по американским объектам на Ближнем Востоке, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены масштабно атаковать Иран.
"Прошлой ночью мы доказали американцам, что любая новая авантюра и безрассудство вызовут немедленный ответ со стороны Ирана, который не оставит без ответа любую агрессивную акцию. Вооруженные силы Ирана сегодня вечером находятся в состоянии полной боевой готовности, и если США предпримут какие-либо агрессивные действия, они снова столкнутся с жестким ответом", - сказал источник агентству Tasnim.
Он отметил, что в случае атаки со стороны США Иран нанесет удары по новым американским целям в регионе Ближнего Востока.
В ночь на среду Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.
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