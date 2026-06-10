Постпредство ИРИ: сторонники конфронтации используют МАГАТЭ против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпредство Ирана при международных организациях в Вене заявило, что сторонники конфронтации с Тегераном используют МАГАТЭ как инструмент против ИРИ.
- Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию.
- Иран будет защищать свои права, в том числе в ответ на эту резолюцию, страна подчеркивает необходимость минимального уровня добросовестности для дипломатического решения.
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Сторонники конфронтации с Тегераном используют Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как инструмент против Ирана, заявило постпредство исламской республики при международных организациях в Вене.
Ранее сообщалось, что Совет управляющих Агентства в среду принял антииранскую резолюцию.
"Как можно доверять МАГАТЭ, когда Агентство используется сторонниками конфронтации в качестве инструмента и поставлено в такое положение, что не способно даже выразить простую обеспокоенность в связи с самыми масштабными незаконными вооруженными атаками в своей истории на мирные ядерные объекты государства-члена, находящиеся под гарантиями?" - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства Ирана в соцсети Х.
По мнению иранской стороны, резолюция "лицемерно выражает поддержку дипломатическому решению", тогда как США одновременно продолжают совершать новые акты агрессии, в том числе против гражданской инфраструктуры Ирана, и продвигают конфронтационный подход на различных международных площадках.
"Для дипломатического решения необходим хотя бы минимальный уровень добросовестности", - подчеркнули в постпредстве.
Авторы заявления добавили, что Иран будет защищать свои неотъемлемые права, "в том числе в ответ на эту ущербную резолюцию".
Как ранее РИА Новости заявил источник, Россия, Китай и Нигер проголосовали против антииранской резолюции, еще 10 государств воздержались, и 21 страна проголосовала за.