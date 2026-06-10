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Постпредство ИРИ: сторонники конфронтации используют МАГАТЭ против Ирана - РИА Новости, 10.06.2026
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18:07 10.06.2026
Постпредство ИРИ: сторонники конфронтации используют МАГАТЭ против Ирана

Постпредство ИРИ в Вене: сторонники конфронтации используют МАГАТЭ против Ирана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпредство Ирана при международных организациях в Вене заявило, что сторонники конфронтации с Тегераном используют МАГАТЭ как инструмент против ИРИ.
  • Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию.
  • Иран будет защищать свои права, в том числе в ответ на эту резолюцию, страна подчеркивает необходимость минимального уровня добросовестности для дипломатического решения.
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Сторонники конфронтации с Тегераном используют Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как инструмент против Ирана, заявило постпредство исламской республики при международных организациях в Вене.
Ранее сообщалось, что Совет управляющих Агентства в среду принял антииранскую резолюцию.
"Как можно доверять МАГАТЭ, когда Агентство используется сторонниками конфронтации в качестве инструмента и поставлено в такое положение, что не способно даже выразить простую обеспокоенность в связи с самыми масштабными незаконными вооруженными атаками в своей истории на мирные ядерные объекты государства-члена, находящиеся под гарантиями?" - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства Ирана в соцсети Х.
По мнению иранской стороны, резолюция "лицемерно выражает поддержку дипломатическому решению", тогда как США одновременно продолжают совершать новые акты агрессии, в том числе против гражданской инфраструктуры Ирана, и продвигают конфронтационный подход на различных международных площадках.
"Для дипломатического решения необходим хотя бы минимальный уровень добросовестности", - подчеркнули в постпредстве.
Авторы заявления добавили, что Иран будет защищать свои неотъемлемые права, "в том числе в ответ на эту ущербную резолюцию".
Как ранее РИА Новости заявил источник, Россия, Китай и Нигер проголосовали против антииранской резолюции, еще 10 государств воздержались, и 21 страна проголосовала за.
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