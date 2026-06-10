Иран сбил американский вертолет дроном, который не взорвался, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский вертолет Apache AH-64 был сбит иранским дроном.
- Дрон не взорвался, и пилоты смогли совершить аварийную посадку вертолета в море.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Американский вертолет Apache AH-64 был сбит иранским дроном, который не взорвался, сообщил в среду журналист телеканала Fox News Трей Йист по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Президент Трамп рассказал Fox News, что иранский дрон влетел между двумя пилотами в этот вертолет. Они летели очень низко. Этот дрон не взорвался, как должен был… В кабине был пожар, было очень жарко, и в итоге пилоты смогли опустить вертолет в море", - сказал он.
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