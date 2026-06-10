В Иране двадцать тысяч человек остались без доступа к воде после ударов США

ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Двадцать тысяч человек на юге Ирана остались без доступа к пресной воде из-за повреждения объектов водоснабжения во время атак США, заявил руководитель водопроводно-канализационной компании провинции Хормозган Абдулмаджид Хамзепур.