В Иране двадцать тысяч человек остались без доступа к воде после ударов США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двадцать тысяч человек на юге Ирана остались без доступа к пресной воде из-за повреждения объектов водоснабжения.
- Инфраструктура распределения питьевой воды, обслуживающая город Кохстак и 10 деревень района Бамани, была разрушена в результате атаки США.
ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Двадцать тысяч человек на юге Ирана остались без доступа к пресной воде из-за повреждения объектов водоснабжения во время атак США, заявил руководитель водопроводно-канализационной компании провинции Хормозган Абдулмаджид Хамзепур.
"Инфраструктура распределения питьевой воды, включая два бетонных резервуара объемом 500 и 2000 кубометров с соответствующим механическим оборудованием, обслуживающая город Кохстак (город на юге Ирана, провинции Хормозган - ред.) и 10 деревень района Бамани с населением 20 тысяч человек, была разрушена в результате атаки США", - сказал Хамзепур, чьи слова приводит новостное агентство Fars.
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По данным агентства, на данный момент водоснабжение местных жителей прекращено, рассматриваются альтернативные способы обеспечения населения пресной водой.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.