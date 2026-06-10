Удар Ирана по США вызвал панику на Западе

"Похоже, что попытки США затянуть войну под видом переговоров провалились", — прокомментировал он в соцсети Х удары Ирана по американским целям на Ближнем Востоке.

В ночь на среду американские военные открыли огонь по территории Ирана, обосновав атаку ответом на инцидент с вертолетом Apache. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, всего было три волны ударов.