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Удар Ирана по США вызвал панику на Западе - РИА Новости, 10.06.2026
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10:16 10.06.2026
Удар Ирана по США вызвал панику на Западе

Диесен: Иран сорвал планы США по затягиванию ближневосточного конфликта

© КСИРЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© КСИР
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытки США затянуть войну под видом переговоров провалились, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х. Иран нанес удар по американским целям на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Иранские военные сорвали план Вашингтона по затягиванию конфликта через переговорный процесс, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
«

"Похоже, что попытки США затянуть войну под видом переговоров провалились", — прокомментировал он в соцсети Х удары Ирана по американским целям на Ближнем Востоке.

В среду Вооруженные силы Ирана заявили, что в ответ на удары США атаковал 21 объект американских интересов в регионе.
В ночь на среду американские военные открыли огонь по территории Ирана, обосновав атаку ответом на инцидент с вертолетом Apache. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, всего было три волны ударов.
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