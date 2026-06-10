Удар Ирана по США вызвал панику на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Попытки США затянуть войну под видом переговоров провалились, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х. Иран нанес удар по американским целям на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Иранские военные сорвали план Вашингтона по затягиванию конфликта через переговорный процесс, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
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"Похоже, что попытки США затянуть войну под видом переговоров провалились", — прокомментировал он в соцсети Х удары Ирана по американским целям на Ближнем Востоке.
В ночь на среду американские военные открыли огонь по территории Ирана, обосновав атаку ответом на инцидент с вертолетом Apache. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, всего было три волны ударов.