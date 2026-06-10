Иран призвал страны региона не предоставлять США территорию для атак

Краткий пересказ от РИА ИИ Иранский МИД заявил, что страны Персидского залива несут правовую и моральную ответственность за предотвращение использования их территории США для атак против Ирана.

Ночные удары США по Ирану МИД назвал грубым нарушением устава ООН.

Ведомство подчеркнуло, что без колебаний воспользуется своим правом на самооборону, в том числе путем нанесения ударов по источникам нападений и базам, используемым для агрессивных операций против Ирана.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Иранский МИД заявил, что страны Персидского залива несут ответственность по предотвращению использования США их территории для атак против Ирана.

Согласно ведомству, ночные удары США по Ирану представляют собой грубое нарушение устава ООН.

"Министерство иностранных дел, решительно осуждая преступление военной агрессии США против Ирана, вновь напоминает всем странам региона, а особенно расположенным на южных берегах Персидского залива, об их правовой и моральной ответственности по предотвращению любого использования их территории и объектов армией США и (Израилем - ред.) для планирования, организации, проведения или поддержки агрессивных действий против Ирана", - цитирует заявление МИД телеканал Press TV.

Ведомство подчеркнуло, что без колебаний воспользуется своим правом на самооборону, в том числе путем нанесения ударов по источникам нападений, а также базам и логистическим объектам, используемым для проведения и поддержки агрессивных операций против Ирана.

Кроме того, МИД также указал на ответственность ООН, его Совета безопасности и генсека по защите международного мира и безопасности и привлечение нарушителей к ответственности.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.