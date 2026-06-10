ВС Ирана атаковали 21 объект интересов США в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Ирана заявили об атаке 21 объекта американских интересов в регионе в ответ на удары США.
- Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана заявили, что в ответ на удары США атаковал 21 объект американских интересов в регионе, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"В ответ на ночную агрессию США против иранской территории был атакован 21 объект американских интересов в регионе", - цитирует госТВ заявление армии.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что упавший у берегов Омана американский вертолет Apache AH-64 был якобы сбит Ираном и Штаты обязаны будут ответить на это. Оба пилота вертолета, как сообщалось, были спасены. Позднее CENTCOM заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет.