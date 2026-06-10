Иран сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper.
- Дрон был перехвачен и уничтожен подразделениями ПВО в провинции Бушер.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper в иранской провинции Бушер, передает агентство Mehr со ссылкой на пресс-службу КСИР.
Как отмечается, дрон приближался со стороны северной части Персидского залива, но был перехвачен и уничтожен подразделениями ПВО.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили свои удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что упавший у берегов Омана американский вертолет Apache AH-64 был якобы сбит Ираном, и Штаты обязаны будут ответить на это. Оба пилота вертолета, как сообщалось, были спасены. Позднее CENTCOM заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет.