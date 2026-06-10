Иран выпустил четыре баллистические ракеты по базам США, пишут СМИ

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Иран выпустил четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников по базам США в Бахрейне, Кувейте и Иордании, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.