КСИР заявил, что столкновения с США продолжаются

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что столкновения с США продолжаются и что ВС Ирана продолжают реагировать на атаки и могут принять более жесткие меры, сообщает телеканал Press TV.
"Столкновения продолжаются, и храбрые вооруженные силы иранской нации продолжают реагировать на агрессию противника. В случае продолжения враждебных действий последуют более жесткие ответные меры", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит телеканал.
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