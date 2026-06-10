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КСИР заявил, что столкновения с США продолжаются - РИА Новости, 10.06.2026
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04:04 10.06.2026 (обновлено: 04:19 10.06.2026)
КСИР заявил, что столкновения с США продолжаются

КСИР: ВС Ирана продолжают реагировать на американские атаки

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что столкновения с США продолжаются и что ВС Ирана продолжают реагировать на атаки и могут принять более жесткие меры, сообщает телеканал Press TV.
"Столкновения продолжаются, и храбрые вооруженные силы иранской нации продолжают реагировать на агрессию противника. В случае продолжения враждебных действий последуют более жесткие ответные меры", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит телеканал.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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