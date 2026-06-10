Иран нанес удары по силам американского флота

"В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2:30 в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне", — цитирует он заявление КСИР.

В городах Бендер-Аббас и Джаск, а также на островах Кешм и Сирик прогремели взрывы. Обстрел привел к разрушению двух водохранилищ и повреждению телекоммуникационной мачты на юге страны.