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Иран нанес удары по силам американского флота - РИА Новости, 10.06.2026
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04:03 10.06.2026 (обновлено: 15:13 10.06.2026)
Иран нанес удары по силам американского флота

КСИР заявил, что в ответ на удары атаковал силы 5-го флота США в Бахрейне

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции атаковал беспилотниками силы 5-го флота США в Бахрейне.
  • До этого Центральное командование Пентагона открыло огонь по территории Ирана, было три волны ударов.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции в ответ на удары США атаковал беспилотниками силы 5-го флота Соединенных Штатов в Бахрейне, передает телеканал Press TV.
"В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2:30 в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне", — цитирует он заявление КСИР.
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Помимо этого, корпус стражей сообщил об ударах по нескольким американским базам в регионе. Он также подчеркнул, что в случае продолжения враждебных действий со стороны США последуют более жесткие ответные меры.
В ночь на среду Центральное командование Пентагона открыло огонь по территории Ирана, обосновав атаку ответом на инцидент с американским военным вертолетом. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, всего было три волны ударов.
В городах Бендер-Аббас и Джаск, а также на островах Кешм и Сирик прогремели взрывы. Обстрел привел к разрушению двух водохранилищ и повреждению телекоммуникационной мачты на юге страны.
Иран продолжает контролировать Ормузский пролив. В субботу КСИР рассказал, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь акваторию без его разрешения. Президент США Дональд Трамп же пригрозил блокировать иранские порты до достижения договоренности о мире.
Неделю назад Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. При этом глава Белого дома заявил о продолжении переговоров. После беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями движения "Хезболла" он объявил, что стороны прекратят огонь.
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