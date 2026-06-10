Иран пригрозил ответом на удары США

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил США, что армия не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа.

В городах Бендер-Аббас и Джаск, а также на островах Кешм и Сирик прогремели взрывы. По данным госТВ Исламской Республики, под обстрел попали два водохранилища на юге страны.