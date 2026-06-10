Иран пригрозил ответом на удары США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская армия не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа.
- Он также призвал США покинуть регион.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил США, что армия не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа.
"Несмотря на их поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши могучие вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива содержит много глав о печальных судьбах вторгавшихся чужаков", — написал он на странице в соцсети X.
В городах Бендер-Аббас и Джаск, а также на островах Кешм и Сирик прогремели взрывы. По данным госТВ Исламской Республики, под обстрел попали два водохранилища на юге страны.
Иран продолжает контролировать Ормузский пролив. В субботу КСИР рассказал, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь акваторию без его разрешения. Президент США Дональд Трамп же пригрозил блокировать иранские порты до достижения договоренности о мире.