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Иран пригрозил ответом на удары США - РИА Новости, 10.06.2026
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01:48 10.06.2026 (обновлено: 02:24 10.06.2026)
Иран пригрозил ответом на удары США

Аракчи заявил, что Иран ответит на нападение и призвал США покинуть регион

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская армия не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа.
  • Он также призвал США покинуть регион.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил США, что армия не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа.
"Несмотря на их поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши могучие вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива содержит много глав о печальных судьбах вторгавшихся чужаков", — написал он на странице в соцсети X.
Последствия атаки беспилотников в пассажирском терминале международного аэропорта Кувейта - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Иране заявили, что США атаковали аэропорт Кувейта, чтобы продать ПВО
Вчера, 20:25
В ночь на среду Центральное командование Пентагона открыло огонь по территории Ирана, обосновав атаку ответом на инцидент с американским военным вертолетом.
В городах Бендер-Аббас и Джаск, а также на островах Кешм и Сирик прогремели взрывы. По данным госТВ Исламской Республики, под обстрел попали два водохранилища на юге страны.
Иран продолжает контролировать Ормузский пролив. В субботу КСИР рассказал, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь акваторию без его разрешения. Президент США Дональд Трамп же пригрозил блокировать иранские порты до достижения договоренности о мире.
Неделю назад Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. При этом Трамп заявил о продолжении переговоров. После беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями движения "Хезболла" он объявил, что стороны прекратят огонь.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Трамп заявил, что инцидент с вертолетом не так уж серьезен
00:02
 
В миреСШАПерсидский заливАббас АракчиМИД ИранаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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