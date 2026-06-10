США начали наносить удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование США начало наносить удары по Ирану в целях самообороны после атаки на американский вертолет Apache.
- По заявлению командования, удары являются соразмерным ответом на атаку.
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Центральное командование Пентагона сообщило о начале ударов по Ирану в ответ на атаку на американский вертолет Apache.
Уточняется, что залпы начались в полночь по московскому времени. Командование утверждает, что удары станут "соразмерным ответом" Тегерану.
По данным иранских СМИ, в портовом городе Бендер-Аббас и на островах Кешм и Сирик прогремели взрывы. Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид, под обстрел попали несколько комплексов ПВО и радиолокационных систем в районе Ормуза.
Иран продолжает контролировать Ормузский пролив. В субботу КСИР рассказал, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь акваторию без его разрешения. Глава Белого дома же отмечал, что США будут блокировать иранские порты до достижения договоренности о мире.
Неделю назад Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. При этом Трамп заявил о продолжении переговоров. После беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями движения "Хезболла" он объявил, что стороны прекратят огонь.