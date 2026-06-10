США начали наносить удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Центральное командование Пентагона сообщило о начале ударов по Ирану в ответ на атаку на американский вертолет Apache.

По данным иранских СМИ, в портовом городе Бендер-Аббас и на островах Кешм и Сирик прогремели взрывы. Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид, под обстрел попали несколько комплексов ПВО и радиолокационных систем в районе Ормуза.