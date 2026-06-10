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США начали наносить удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет - РИА Новости, 10.06.2026
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00:32 10.06.2026 (обновлено: 01:39 10.06.2026)
США начали наносить удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет

Американские военные начали наносить удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет

© AP Photo / ISNA/Davoud GhahrdarДым в Тегеране после удара
Дым в Тегеране после удара - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / ISNA/Davoud Ghahrdar
Дым в Тегеране после удара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование США начало наносить удары по Ирану в целях самообороны после атаки на американский вертолет Apache.
  • По заявлению командования, удары являются соразмерным ответом на атаку.
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Центральное командование Пентагона сообщило о начале ударов по Ирану в ответ на атаку на американский вертолет Apache.
"Центральное командование США начало наносить удары в целях самообороны по Ирану", — говорится в соцсети Х военных.
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Вчера, 20:25
Уточняется, что залпы начались в полночь по московскому времени. Командование утверждает, что удары станут "соразмерным ответом" Тегерану.
По данным иранских СМИ, в портовом городе Бендер-Аббас и на островах Кешм и Сирик прогремели взрывы. Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид, под обстрел попали несколько комплексов ПВО и радиолокационных систем в районе Ормуза.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ИРИ сбила американский вертолет Apache AH-64, который в итоге упал у берегов Омана. Он добавил, что Вашингтон обязан ответить на это нападение.
Иран продолжает контролировать Ормузский пролив. В субботу КСИР рассказал, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь акваторию без его разрешения. Глава Белого дома же отмечал, что США будут блокировать иранские порты до достижения договоренности о мире.
Неделю назад Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. При этом Трамп заявил о продолжении переговоров. После беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями движения "Хезболла" он объявил, что стороны прекратят огонь.
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В миреИранСШАОманДональд ТрампМинистерство обороны СШАMcDonnell Douglas AH-64 ApacheВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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