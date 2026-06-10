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Руководитель Роснедр рассказал, может ли ИИ заменить геолога - РИА Новости, 10.06.2026
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04:27 10.06.2026 (обновлено: 04:28 10.06.2026)
Руководитель Роснедр рассказал, может ли ИИ заменить геолога

Казанов: геология уже не может обойтись без ИИ, но заменить им геолога нельзя

© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкГеологи в таежном лесу Хабаровского края
Геологи в таежном лесу Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Макс Альперт
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Геологи в таежном лесу Хабаровского края. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Искусственный интеллект эффективно применяется в геологии, но не может полностью заменить специалиста.
  • В геологии выделяются два ключевых направления применения ИИ: система сбора данных и прогнозирование обнаружения месторождения.
  • Роль геолога меняется: вместо анализа данных специалист теперь в основном обучает алгоритмы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Геология уже не может обойтись без искусственного интеллекта (ИИ), он эффективно работает, но заменить специалиста полностью еще не может, заявил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Без искусственного интеллекта сегодня не обойтись, но важно понимать, что искусственный интеллект - это очень общий термин, за которым стоят десятки разных технологий. В геологии я бы выделил два ключевых направления их применения", - сказал он.
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Первое - это система сбора данных, а второе - прогнозирование обнаружения месторождения, добавил Казанов. Для исследования труднодоступных территорий используются также различные беспилотные системы, машинное зрение, напомнил он. Например, уже можно получать геофизическую информацию, осуществляя облет беспилотниками на больших территориях.
"Этот инструментарий сейчас активно развивается и показывает высокую эффективность. Но это совершенно не означает, что он может заменить человека. В этом случае только меняется его роль", - объяснил Казанов.
Он добавил, что раньше геолог фактически выполнял функции "аналитической машины": от его профессионализма напрямую зависело, насколько точно он выделит нужную информацию из массива данных. Сегодня основная задача специалиста - обучать алгоритмы. По сути, геолог становится "играющим тренером".
"Снижается количество людей, задействованных в работе на месторождении, повышается их эффективность, повышается производительность работ, но пока человек полностью не уходит, да и не надо", - заключил руководитель Роснедр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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ТехнологииФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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