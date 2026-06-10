Грызлов: Россия и Белоруссия сделали осознанный выбор в пользу единения

МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия сделали осознанный выбор в пользу единения и сохранения многовековых связей в эпоху, когда стало модным отказываться от собственной идентичности и заискивать перед Западом, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"В современную эпоху, когда для некоторых модными стали отказ от собственной идентичности и заискивание перед Западом, наши народы сделали осознанный выбор в пользу единения и сохранения многовековых связей", - сказал Грызлов в ходе выступления на торжественном приеме в честь Дня России в российском посольстве.

Посол напомнил, что в апреле Россия и Белоруссия отмечал 30-летие со дня подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси, который открыл новую главу совместной истории.

"Российско-белорусская интеграция достигла беспрецедентного в мировом масштабе уровня, а наш флагманский проект — Союзное государство — стал наглядной моделью того, как нужно выстраивать взаимовыгодное сотрудничество", - отметил он.

Грызлов подчеркнул, что российский народ не раз доказывал, что его никому не сломить.

"Это подтверждают события наших дней: Российская Федерация не просто противостоит беспрецедентному давлению коллективного Запада, но уверенно движется вперед, достигая выдающихся успехов в развитии науки и инновационных технологий, энергетики, освоении космоса, литературе и искусстве", - добавил посол России в Белоруссии.

Он также отметил, что Россия не одинока в борьбе за истинные ценности, за право на независимое развитие.