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Грызлов: Россия и Белоруссия сделали осознанный выбор в пользу единения - РИА Новости, 10.06.2026
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Грызлов: Россия и Белоруссия сделали осознанный выбор в пользу единения

Грызлов: Россия и Белоруссия осознанно выбрали единение и сохранение связей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия сделали осознанный выбор в пользу единения и сохранения многовековых связей в эпоху, когда стало модным отказываться от собственной идентичности и заискивать перед Западом, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
"В современную эпоху, когда для некоторых модными стали отказ от собственной идентичности и заискивание перед Западом, наши народы сделали осознанный выбор в пользу единения и сохранения многовековых связей", - сказал Грызлов в ходе выступления на торжественном приеме в честь Дня России в российском посольстве.
Посол напомнил, что в апреле Россия и Белоруссия отмечал 30-летие со дня подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси, который открыл новую главу совместной истории.
"Российско-белорусская интеграция достигла беспрецедентного в мировом масштабе уровня, а наш флагманский проект — Союзное государство — стал наглядной моделью того, как нужно выстраивать взаимовыгодное сотрудничество", - отметил он.
Грызлов подчеркнул, что российский народ не раз доказывал, что его никому не сломить.
"Это подтверждают события наших дней: Российская Федерация не просто противостоит беспрецедентному давлению коллективного Запада, но уверенно движется вперед, достигая выдающихся успехов в развитии науки и инновационных технологий, энергетики, освоении космоса, литературе и искусстве", - добавил посол России в Белоруссии.
Он также отметил, что Россия не одинока в борьбе за истинные ценности, за право на независимое развитие.
"Мы рады праздновать День России здесь, в Минске, вместе с нашими братьями белорусами", - заключил он.
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