В ГД предложили обязать авиаперевозчиков сообщать о задержке рейсов по СМС

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили обязать авиаперевозчиков направлять пассажирам СМС-уведомления при длительной задержке рейса.

В уведомлениях предлагается сообщать об организации питания, размещении в гостинице или трансфере.

Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит повысить информированность пассажиров и сделать порядок предоставления услуг более прозрачным.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Сангаджи Тарбаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили обязать авиаперевозчиков направлять пассажирам СМС-уведомления при длительной задержке рейса об организации питания, размещении в гостинице или трансфере.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления обязанности авиаперевозчиков направлять пассажирам СМС-уведомления при длительной задержке рейса, если номер телефона был указан при бронировании, оформлении билета или регистрации", - сказано в обращении.

Парламентарии уточнили, что такое уведомление может направляться при наступлении условий предоставления услуг, предусмотренных общими правилами, а также при организации питания, размещения в гостинице или трансфера.

Депутаты также предложили рассмотреть использование электронного ваучера: пассажир мог бы получать в СМС или по ссылке QR-код либо другой электронный идентификатор для получения воды, питания или подтверждения размещения в гостинице.