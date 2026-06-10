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В ГД предложили обязать авиаперевозчиков сообщать о задержке рейсов по СМС - РИА Новости, 10.06.2026
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15:45 10.06.2026
В ГД предложили обязать авиаперевозчиков сообщать о задержке рейсов по СМС

РИА Новости: в Госдуме предложили оповещать пассажиров о задержке рейсов по СМС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале аэропорта
Пассажиры в терминале аэропорта - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в терминале аэропорта . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили обязать авиаперевозчиков направлять пассажирам СМС-уведомления при длительной задержке рейса.
  • В уведомлениях предлагается сообщать об организации питания, размещении в гостинице или трансфере.
  • Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит повысить информированность пассажиров и сделать порядок предоставления услуг более прозрачным.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Сангаджи Тарбаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили обязать авиаперевозчиков направлять пассажирам СМС-уведомления при длительной задержке рейса об организации питания, размещении в гостинице или трансфере.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления обязанности авиаперевозчиков направлять пассажирам СМС-уведомления при длительной задержке рейса, если номер телефона был указан при бронировании, оформлении билета или регистрации", - сказано в обращении.
Парламентарии уточнили, что такое уведомление может направляться при наступлении условий предоставления услуг, предусмотренных общими правилами, а также при организации питания, размещения в гостинице или трансфера.
Депутаты также предложили рассмотреть использование электронного ваучера: пассажир мог бы получать в СМС или по ссылке QR-код либо другой электронный идентификатор для получения воды, питания или подтверждения размещения в гостинице.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит повысить информированность пассажиров при задержке рейсов, снизить количество конфликтов у стоек авиакомпаний, уменьшить очереди за ваучерами и разъяснениями, а также сделать порядок предоставления положенных услуг более прозрачным.
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