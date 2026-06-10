В Госдуме подготовили проект об ипотечных каникулах для многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, позволяющий семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет.

Ипотечные каникулы будут предоставляться при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей, без необходимости подтверждения снижения дохода.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года и распространится на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных до этого дня.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. На рассмотрение Думы его планируется вынести 23 июня, сообщили РИА новости в комитете.

Документ подготовлен во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, материальное положение и жилищные условия - самый популярный барьер (39% опрошенных), из-за которого женщины не планируют рождение детей в ближайшие пять лет.

Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

Законопроект в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев.

"При рождении второго либо последующих детей каникулы предоставляются… сроком до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет, в случае усыновления – 18 месяцев с момента усыновления ребенка. При этом критерий снижения дохода не применяется", - сообщил на заседании комитета заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Проценты по основному долгу в этом случае будут начисляться только с седьмого по восемнадцатый месяц каникул. "Кредитор сможет начислять проценты с седьмого месяца льготного периода, но платить их нужно будет только по завершении каникул", - пояснил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков

"Такие длинные ипотечные каникулы позволят снизить нагрузку на семейный бюджет в период, когда один из родителей остается дома с малышом и не имеет возможности работать", - считает депутат. Однако право потребовать от кредитора приостановить выплаты на период каникул можно будет реализовать один раз за время действия ипотечного договора, отметил он.