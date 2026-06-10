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ГД приняла в I чтении проект об установке ПНВ на гражданское оружие - РИА Новости, 10.06.2026
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14:28 10.06.2026
ГД приняла в I чтении проект об установке ПНВ на гражданское оружие

Госдума приняла в I чтении законопроект об установке ПНВ на гражданское оружие

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект о модернизации оборота оружия.
  • Законопроект разрешает установку ПНВ на гражданское и служебное оружие.
  • Предлагается уменьшить срок непрерывного владения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием, дающий право владеть нарезным оружием, с 5 до 3 лет.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении направленный на модернизацию оборота оружия законопроект, в том числе разрешающий установку прицелов ночного видения на гражданском и служебном оружии.
Законопроектом предлагается убрать запрет на установку приборов ночного видения на гражданское и служебное оружие. Согласно пояснительной записке, это поможет юрлицам с особыми уставными задачами эффективнее бороться с беспилотниками, особенно в темное время суток.
Проектом также предлагается уменьшить срок непрерывного владения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием, который дает право владеть нарезным оружием, с 5 до 3 лет. Уточняется, что это сохранит преемственность и достаточный уровень подготовки владельцев, но уберет правовой дисбаланс, возникший из-за ужесточения требований в 2022 году.
Также предлагается для охоты разрешить оборот пневматического оружия с дульной энергией больше 25 Дж, а условия покупки и использования оставить такими же, как для гражданского охотничьего огнестрельного оружия.
Кроме того, право покупать нарезное оружие предлагается дать гражданам, у которых уже есть разрешение на хранение гладкоствольного длинноствольного оружия, на хранение и ношение наградного нарезного оружия, а также спортивного нарезного короткоствольного оружия, купленного взамен наградного.
Законопроектом также закрепляется дата исчисления срока прохождения медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием: освидетельствование предлагается проводить не реже одного раза в пять лет со дня оформления медицинского заключения.
Кроме того, проектом разрешается государственным военизированным организациям использовать для охраны объектов оружие и патроны, которые раньше подлежали уничтожению.
На время проведения СВО, если отдельные юрлица с особыми уставными задачами охраняют объекты высшего приоритета и критически важные объекты, проектом предлагается не применять требования к помещениям для хранения оружия и патронов, если такие помещения находятся под круглосуточной вооруженной охраной.
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