ГД приняла в I чтении проект об установке ПНВ на гражданское оружие

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла в первом чтении законопроект о модернизации оборота оружия.

Законопроект разрешает установку ПНВ на гражданское и служебное оружие.

Предлагается уменьшить срок непрерывного владения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием, дающий право владеть нарезным оружием, с 5 до 3 лет.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении направленный на модернизацию оборота оружия законопроект, в том числе разрешающий установку прицелов ночного видения на гражданском и служебном оружии.

Законопроектом предлагается убрать запрет на установку приборов ночного видения на гражданское и служебное оружие. Согласно пояснительной записке, это поможет юрлицам с особыми уставными задачами эффективнее бороться с беспилотниками, особенно в темное время суток.

Проектом также предлагается уменьшить срок непрерывного владения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием, который дает право владеть нарезным оружием, с 5 до 3 лет. Уточняется, что это сохранит преемственность и достаточный уровень подготовки владельцев, но уберет правовой дисбаланс, возникший из-за ужесточения требований в 2022 году.

Также предлагается для охоты разрешить оборот пневматического оружия с дульной энергией больше 25 Дж, а условия покупки и использования оставить такими же, как для гражданского охотничьего огнестрельного оружия.

Кроме того, право покупать нарезное оружие предлагается дать гражданам, у которых уже есть разрешение на хранение гладкоствольного длинноствольного оружия, на хранение и ношение наградного нарезного оружия, а также спортивного нарезного короткоствольного оружия, купленного взамен наградного.

Законопроектом также закрепляется дата исчисления срока прохождения медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием: освидетельствование предлагается проводить не реже одного раза в пять лет со дня оформления медицинского заключения.

Кроме того, проектом разрешается государственным военизированным организациям использовать для охраны объектов оружие и патроны, которые раньше подлежали уничтожению.