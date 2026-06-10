Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла 27 законов в сфере миграционной политики - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 10.06.2026
Госдума приняла 27 законов в сфере миграционной политики

Володин: Госдума приняла 27 законов в сфере миграционной политики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла 27 законов в сфере миграционной политики.
  • В том числе, закон о повышении ряда государственных пошлин в сфере миграции и введении новых, а также о предоставлении льгот отдельным категориям мигрантов.
  • По словам Володина, за прошлый год количество приезжающих мигрантов уменьшилось на 10%.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума приняла 27 законов в сфере миграционной политики, большая часть которых внесена депутатами ГД, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду приняла закон о повышении ряда государственных пошлин в сфере миграции и введении новых в целях повышения доходов федерального бюджета, а также о предоставлении льгот отдельным категориям мигрантов.
"Мы рассмотрим два законопроекта в части внесения изменений в законы о миграционной политике. Вы знаете, что за прошедшее время мы приняли уже достаточно большое количество законов. По итогам сегодняшнего рассмотрения их будет 27, большая часть была внесена депутатами Государственной думы", - сказал Володин журналистам.
Он добавил, что надо "приглашать" тех, кто состоялся, может себя реализовать в интересах РФ, а это значит, у них есть возможность и поддержать, оплатить высокие пошлины, потому что они вырастут до 12 раз.
Кроме того, политик подчеркнул, что уменьшилось количество тех, кто просто приезжал для того, чтобы "эксплуатировать социальные гарантии" России, возможности в своих интересах, но при этом не был подготовлен, не знал язык или приезжал ради пособия. По его словам, за прошлый год количество приезжающих мигрантов уменьшилось на 10%.
"И мы эти вопросы не закрываем для себя. Не исключено, что в будущем вновь будем к ним возвращаться, потому что правильно, чтобы, миграционная политика с одной стороны, позволяла привлечь трудовые ресурсы, и это добавит нашей экономике, а с другой стороны, важно, чтобы приезжали те, кто уважает наши законы, чтит традиции, знает язык", - заключил политик.
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
ГД обсудит проект о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов
8 июня, 17:53
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала