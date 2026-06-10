Госдума приняла 27 законов в сфере миграционной политики.

Кроме того, политик подчеркнул, что уменьшилось количество тех, кто просто приезжал для того, чтобы "эксплуатировать социальные гарантии" России, возможности в своих интересах, но при этом не был подготовлен, не знал язык или приезжал ради пособия. По его словам, за прошлый год количество приезжающих мигрантов уменьшилось на 10%.

"И мы эти вопросы не закрываем для себя. Не исключено, что в будущем вновь будем к ним возвращаться, потому что правильно, чтобы, миграционная политика с одной стороны, позволяла привлечь трудовые ресурсы, и это добавит нашей экономике, а с другой стороны, важно, чтобы приезжали те, кто уважает наши законы, чтит традиции, знает язык", - заключил политик.