Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла 27 законов в сфере миграционной политики.
- В том числе, закон о повышении ряда государственных пошлин в сфере миграции и введении новых, а также о предоставлении льгот отдельным категориям мигрантов.
- По словам Володина, за прошлый год количество приезжающих мигрантов уменьшилось на 10%.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума приняла 27 законов в сфере миграционной политики, большая часть которых внесена депутатами ГД, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду приняла закон о повышении ряда государственных пошлин в сфере миграции и введении новых в целях повышения доходов федерального бюджета, а также о предоставлении льгот отдельным категориям мигрантов.
"Мы рассмотрим два законопроекта в части внесения изменений в законы о миграционной политике. Вы знаете, что за прошедшее время мы приняли уже достаточно большое количество законов. По итогам сегодняшнего рассмотрения их будет 27, большая часть была внесена депутатами Государственной думы", - сказал Володин журналистам.
Он добавил, что надо "приглашать" тех, кто состоялся, может себя реализовать в интересах РФ, а это значит, у них есть возможность и поддержать, оплатить высокие пошлины, потому что они вырастут до 12 раз.
Кроме того, политик подчеркнул, что уменьшилось количество тех, кто просто приезжал для того, чтобы "эксплуатировать социальные гарантии" России, возможности в своих интересах, но при этом не был подготовлен, не знал язык или приезжал ради пособия. По его словам, за прошлый год количество приезжающих мигрантов уменьшилось на 10%.
"И мы эти вопросы не закрываем для себя. Не исключено, что в будущем вновь будем к ним возвращаться, потому что правильно, чтобы, миграционная политика с одной стороны, позволяла привлечь трудовые ресурсы, и это добавит нашей экономике, а с другой стороны, важно, чтобы приезжали те, кто уважает наши законы, чтит традиции, знает язык", - заключил политик.