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Госдума резко повысила пошлины для мигрантов - РИА Новости, 10.06.2026
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14:11 10.06.2026 (обновлено: 16:58 10.06.2026)
Госдума резко повысила пошлины для мигрантов

Госдума повысила пошлины для мигрантов и ввела новые

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о введении новых и повышении уже существующих пошлин для мигрантов.
  • Теперь они будут обязаны платить за замену вида на жительство, а также за выдачу дубликата разрешения на временное проживание.
  • Суммы сборов вырастут при оформлении виз для многократного пересечения границы, приглашений на въезд, вида на жительство, разрешения на временное проживание, привлечение иностранных сотрудников и на работу.
  • В то же время отдельные категории мигрантов получат льготы.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о введении новых пошлин для мигрантов, а также о значительном повышении уже существующих.
Теперь при замене вида на жительство они будут обязаны платить шесть тысяч рублей, при выдаче дубликата разрешения на временное проживание — пять.
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Кроме того, увеличивается сумма сбора за оформление визы для многократного пересечения границы — с 1,92 до шести тысяч, приглашения на въезд — с 0,96 до восьми, вида на жительство — с шести до 30.
Также с мигрантов будут взимать больше средств за выдачу разрешения на временное проживание, на привлечение иностранных сотрудников и на работу.
Пошлина при приеме и выходе из гражданства увеличится с 4,2 до 50 тысяч рублей, а за получение или продление срока действия виз для въезда или выезда — с 1,2 до двух.
В то же время закон освобождает некоторых мигрантов и лиц без подданства от сборов за прием в гражданство.
А с тех, кого указом президента признали представляющими интерес для страны, не будут взимать средства за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство.
Пошлины за установление факта наличия или отсутствия российского подданства, за прием в гражданство и выдачу вида на жительства не будут также платить мигранты, заключившие контракт с Минобороны.
Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования. По линии миграции федеральный бюджет, предположительно, получит в этом году порядка 7,915 миллиарда рублей дополнительных доходов, а с 2027-го — 15,83 миллиарда ежегодно.
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