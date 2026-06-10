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В Госдуме предложили регламентировать сроки отключения горячей воды летом - РИА Новости, 10.06.2026
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13:35 10.06.2026 (обновлено: 14:36 10.06.2026)
В Госдуме предложили регламентировать сроки отключения горячей воды летом

Разворотнева предложила регламентировать сроки отключения горячей воды летом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила регламентировать срок отключения горячей воды летом.
  • Ранее существовали требования, что горячая вода могла отсутствовать до двух недель, но потом эту норму убрали.
  • Разворотнева готовит новое обращение в Роспотребнадзор с целью вернуть четкую норму на уровне СанПиНов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила регламентировать срок отключения горячей воды летом.
По словам депутата, отключение горячей воды летом происходит в целях планового предупредительного ремонта, а сроков не существует. Она отметила, что ранее были требования, что горячая вода в многоквартирных домах может отсутствовать до двух недель, но потом эту норму убрали.
"Люди не могут отстоять свои права в судах, если отключение длится слишком долго, поскольку нет нормативного документа, на который они могли бы сослаться. Попытки изменить законодательство, чтобы максимальный нормативный срок все-таки появился, неоднократно предпринимали, но пока сделать это не получилось", - сказала Разворотнева "Парламентской газете".
"Я готовлю новое обращение в Роспотребнадзор", - заявила она.
Парламентарий подчеркнула, что хотя бы на уровне СанПиНов нужно вернуть четкую норму, поскольку в ее отсутствие у коммунальщиков нет стимулов быстрее завершать ремонты.
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