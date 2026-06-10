В Госдуме предложили регламентировать сроки отключения горячей воды летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила регламентировать срок отключения горячей воды летом.
- Ранее существовали требования, что горячая вода могла отсутствовать до двух недель, но потом эту норму убрали.
- Разворотнева готовит новое обращение в Роспотребнадзор с целью вернуть четкую норму на уровне СанПиНов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила регламентировать срок отключения горячей воды летом.
По словам депутата, отключение горячей воды летом происходит в целях планового предупредительного ремонта, а сроков не существует. Она отметила, что ранее были требования, что горячая вода в многоквартирных домах может отсутствовать до двух недель, но потом эту норму убрали.
"Люди не могут отстоять свои права в судах, если отключение длится слишком долго, поскольку нет нормативного документа, на который они могли бы сослаться. Попытки изменить законодательство, чтобы максимальный нормативный срок все-таки появился, неоднократно предпринимали, но пока сделать это не получилось", - сказала Разворотнева "Парламентской газете".
"Я готовлю новое обращение в Роспотребнадзор", - заявила она.
Парламентарий подчеркнула, что хотя бы на уровне СанПиНов нужно вернуть четкую норму, поскольку в ее отсутствие у коммунальщиков нет стимулов быстрее завершать ремонты.