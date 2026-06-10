Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции с Кубы, КНДР и Ирана должны быть сняты.
- Он добавил, что в отношении России введено более 31 тысячи санкций, и такое же противодействие наблюдается в отношении Китая.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума требует, чтобы санкции с Кубы, КНДР и Ирана были сняты, они вводятся, чтобы сдержать развитие других государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы сами с санкциями сталкиваемся, более того, в отношении России введено их уже свыше 31 тысячи, и считаем это недопустимым. Поэтому также, со своей стороны, требуем, чтобы санкции были сняты и с Кубы, и с Корейской Народно-Демократической Республики, и с Ирана. И мы видим противодействие и препятствия для развития в отношении Китая вводят", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.