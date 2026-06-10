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В Госдуме потребовали снять санкции с Кубы, КНДР и Ирана - РИА Новости, 10.06.2026
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12:59 10.06.2026
В Госдуме потребовали снять санкции с Кубы, КНДР и Ирана

Володин: Госдума требует, чтобы санкции с Кубы, КНДР и Ирана были сняты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции с Кубы, КНДР и Ирана должны быть сняты.
  • Он добавил, что в отношении России введено более 31 тысячи санкций, и такое же противодействие наблюдается в отношении Китая.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума требует, чтобы санкции с Кубы, КНДР и Ирана были сняты, они вводятся, чтобы сдержать развитие других государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы сами с санкциями сталкиваемся, более того, в отношении России введено их уже свыше 31 тысячи, и считаем это недопустимым. Поэтому также, со своей стороны, требуем, чтобы санкции были сняты и с Кубы, и с Корейской Народно-Демократической Республики, и с Ирана. И мы видим противодействие и препятствия для развития в отношении Китая вводят", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
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В миреИранКубаКНДРВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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