Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали агрессию США по отношению к Кубе недопустимой - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 10.06.2026 (обновлено: 12:55 10.06.2026)
В Госдуме назвали агрессию США по отношению к Кубе недопустимой

Володин: агрессия США по отношению к Кубе недопустима

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума считает недопустимой агрессию США по отношению к Кубе.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума считает недопустимым агрессию США по отношению к Кубе, стране, которая завоевала свой суверенитет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду приняла заявление к ООН, международным парламентским организациям и парламентам государств мира в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы.
"Хочется подчеркнуть, что независимо от фракционной принадлежности, все депутаты поддержали обращение, и мы считаем недопустимым вмешательство в дела суверенного государства, тем более, агрессия по отношению страны, которая свой суверенитет завоевала и находится в тяжелейшей ситуации блокады", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
СМИ: европейские компании бегут с Кубы
5 июня, 09:49
 
СШАКубаГосдума РФВ миреВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала