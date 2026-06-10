В Госдуме назвали агрессию США по отношению к Кубе недопустимой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума считает недопустимой агрессию США по отношению к Кубе.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума считает недопустимым агрессию США по отношению к Кубе, стране, которая завоевала свой суверенитет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Хочется подчеркнуть, что независимо от фракционной принадлежности, все депутаты поддержали обращение, и мы считаем недопустимым вмешательство в дела суверенного государства, тем более, агрессия по отношению страны, которая свой суверенитет завоевала и находится в тяжелейшей ситуации блокады", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
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