Рейтинг@Mail.ru
Госдума утвердила заявление из-за агрессивной политики США в отношении Кубы - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 10.06.2026 (обновлено: 12:32 10.06.2026)
Госдума утвердила заявление из-за агрессивной политики США в отношении Кубы

Госдума приняла заявление в связи с усилением агрессии США в отношении Кубы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла заявление к ООН и международным организациям в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы.
  • В заявлении говорится, что экономическая, финансовая и энергетическая блокада Кубы со стороны США — это вмешательство во внутренние дела суверенного государства.
  • Российские парламентарии призывают ООН и международные организации осудить политику США и потребовать снять блокаду Кубы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла заявление к ООН, международным парламентским организациям и парламентам государств мира в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы.
В документе сообщается, что депутаты отметили резкую эскалацию напряженности вокруг Кубы, связанную с беспрецедентным, необоснованным и противоречащим общепризнанным международно-правовым нормам давлением США на Остров свободы.
Танкер в Гаванском заливе, Куба - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы
31 января, 09:41
Добавляется, что продолжающаяся экономическая, финансовая и особенно энергетическая блокада США в отношении Кубы является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, примером ведения межгосударственных отношений на основе нелегитимных ограничительных мер, что прямо нарушает принципы и нормы устава ООН.
По мнению депутатов, спровоцированная нынешней американской администрацией ситуация еще больше усугубила крайне тяжелое положение населения острова.
В заявлении подчеркивается, что особую тревогу вызывает демонстративное развертывание ударной авианосной группы ВМС США в Карибском бассейне. Парламентарии расценивают эти неправомерные действия Вашингтона как попытку с помощью экономического и военного шантажа принудить кубинское руководство к неприемлемым уступкам, создать предпосылки для смены власти на Кубе и впоследствии установить полный контроль над страной.
Депутаты выражают твердую поддержку кубинскому народу, руководству дружественной страны, коллегам из Национальной ассамблеи народной власти Кубы и госсовета Кубы в их самоотверженной борьбе за свою независимость и право на выбор собственного пути развития.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МИД России выразил обеспокоенность агрессивной риторикой в отношении Кубы
2 февраля, 20:46
Помимо этого, Госдума заявляет о непоколебимой приверженности курсу на дальнейшее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства, расширение всестороннего сотрудничества и взаимной помощи.
Российские парламентарии настаивают на незамедлительном отказе от любых форм политического и экономического давления на Кубу и прекращении американской неоколониальной практики ведения дел на основе шантажа и угроз.
Они также призывают ООН, международные парламентские организации и парламенты государств мира выступить с осуждением проведения такой политики и призвать Вашингтон незамедлительно снять торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду Кубы.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Совфед призвал ООН осудить давление США на Кубу
3 июня, 10:23
 
В миреКубаСШАВашингтон (штат)ООНГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала