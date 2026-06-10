Госдума утвердила заявление из-за агрессивной политики США в отношении Кубы

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла заявление к ООН и международным организациям в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы.

В заявлении говорится, что экономическая, финансовая и энергетическая блокада Кубы со стороны США — это вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Российские парламентарии призывают ООН и международные организации осудить политику США и потребовать снять блокаду Кубы.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла заявление к ООН, международным парламентским организациям и парламентам государств мира в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы.

В документе сообщается, что депутаты отметили резкую эскалацию напряженности вокруг Кубы , связанную с беспрецедентным, необоснованным и противоречащим общепризнанным международно-правовым нормам давлением США на Остров свободы.

Добавляется, что продолжающаяся экономическая, финансовая и особенно энергетическая блокада США в отношении Кубы является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, примером ведения межгосударственных отношений на основе нелегитимных ограничительных мер, что прямо нарушает принципы и нормы устава ООН

По мнению депутатов, спровоцированная нынешней американской администрацией ситуация еще больше усугубила крайне тяжелое положение населения острова.

В заявлении подчеркивается, что особую тревогу вызывает демонстративное развертывание ударной авианосной группы ВМС США в Карибском бассейне . Парламентарии расценивают эти неправомерные действия Вашингтона как попытку с помощью экономического и военного шантажа принудить кубинское руководство к неприемлемым уступкам, создать предпосылки для смены власти на Кубе и впоследствии установить полный контроль над страной.

Депутаты выражают твердую поддержку кубинскому народу, руководству дружественной страны, коллегам из Национальной ассамблеи народной власти Кубы и госсовета Кубы в их самоотверженной борьбе за свою независимость и право на выбор собственного пути развития.

Помимо этого, Госдума заявляет о непоколебимой приверженности курсу на дальнейшее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства, расширение всестороннего сотрудничества и взаимной помощи.

Российские парламентарии настаивают на незамедлительном отказе от любых форм политического и экономического давления на Кубу и прекращении американской неоколониальной практики ведения дел на основе шантажа и угроз.