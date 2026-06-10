Госдума утвердила заявление из-за агрессивной политики США в отношении Кубы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла заявление к ООН и международным организациям в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы.
- В заявлении говорится, что экономическая, финансовая и энергетическая блокада Кубы со стороны США — это вмешательство во внутренние дела суверенного государства.
- Российские парламентарии призывают ООН и международные организации осудить политику США и потребовать снять блокаду Кубы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла заявление к ООН, международным парламентским организациям и парламентам государств мира в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы.
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы
31 января, 09:41
Добавляется, что продолжающаяся экономическая, финансовая и особенно энергетическая блокада США в отношении Кубы является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, примером ведения межгосударственных отношений на основе нелегитимных ограничительных мер, что прямо нарушает принципы и нормы устава ООН.
По мнению депутатов, спровоцированная нынешней американской администрацией ситуация еще больше усугубила крайне тяжелое положение населения острова.
В заявлении подчеркивается, что особую тревогу вызывает демонстративное развертывание ударной авианосной группы ВМС США в Карибском бассейне. Парламентарии расценивают эти неправомерные действия Вашингтона как попытку с помощью экономического и военного шантажа принудить кубинское руководство к неприемлемым уступкам, создать предпосылки для смены власти на Кубе и впоследствии установить полный контроль над страной.
Депутаты выражают твердую поддержку кубинскому народу, руководству дружественной страны, коллегам из Национальной ассамблеи народной власти Кубы и госсовета Кубы в их самоотверженной борьбе за свою независимость и право на выбор собственного пути развития.
Помимо этого, Госдума заявляет о непоколебимой приверженности курсу на дальнейшее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства, расширение всестороннего сотрудничества и взаимной помощи.
Российские парламентарии настаивают на незамедлительном отказе от любых форм политического и экономического давления на Кубу и прекращении американской неоколониальной практики ведения дел на основе шантажа и угроз.
Они также призывают ООН, международные парламентские организации и парламенты государств мира выступить с осуждением проведения такой политики и призвать Вашингтон незамедлительно снять торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду Кубы.
Совфед призвал ООН осудить давление США на Кубу
3 июня, 10:23