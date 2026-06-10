В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на панораму "Оборона Севастополя"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Обороны Севастополя» ночью.
- Пожар в музее получил 4-й ранг, ситуация была крайне сложной.
- Музей обороны Севастополя получил серьезные повреждения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Атака ВСУ по музею-панораме "Обороны Севастополя" делает очевидными параллели с периодом Великой Отечественной войны, когда панорама пострадала от рук фашистов, заявил депутат Госдумы Константин Затулин.
"Я только что узнал, что панорама пострадала. Это очередное преступление. Предыдущий раз панорама горела, когда Севастополь осаждали фашисты, в данном случае мы видим что есть такая перекличка между теми временами и нынешними. Думаю, что господину Зеленскому и его команде не хотелось бы видеть себя в этом портрете, но они уже сделали достаточно, чтобы (их - ред.) с нацистами или фашистами отождествлять" , - сказал журналистам Затулин.
ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Музей обороны Севастополя, атакованный ВСУ, получил серьезные повреждения, сообщил журналистам директор музея Михаил Смородкин.