Голосование за дизайн купюры 500 рублей может пройти осенью

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может быть проведено осенью, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

Последние несколько лет Банк России модернизирует банкнотный ряд: были введены новые купюры в 200 и 2000 рублей, а также обновлены дизайны 100 и 1000 рублей.