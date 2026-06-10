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Голосование за дизайн купюры 500 рублей может пройти осенью - РИА Новости, 10.06.2026
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03:44 10.06.2026 (обновлено: 07:24 10.06.2026)
Голосование за дизайн купюры 500 рублей может пройти осенью

Аксаков: голосование за дизайн купюры 500 рублей может пройти осенью

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может быть проведено осенью.
  • Центробанк 1 октября прошлого года объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей, где участникам нужно было выбрать два символа: для лицевой стороны — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может быть проведено осенью, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.
"Разговоры идут. Я думаю, что Центральный банк хорошо подготовится. По той информации, которую я получаю, осенью текущего года такое голосование возможно. Но и тех казусов, которые были в предыдущие периоды, больше не будет", - предположил Аксаков.
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Центробанк 1 октября прошлого года объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты - из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной - из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Затем регулятор принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты.
В декабре прошлого года заместитель председателя Банка России Сергей Белов сообщил, что регулятор, скорее всего, сообщит о сроках нового голосования по купюре номиналом 500 рублей в 2026 году.
Последние несколько лет Банк России модернизирует банкнотный ряд: были введены новые купюры в 200 и 2000 рублей, а также обновлены дизайны 100 и 1000 рублей.
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ПятигорскСеверо-Кавказский Федеральный округАнатолий АксаковСергей БеловГосдума РФЭкономика
 
 
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