В Горловке женщина получила ранения при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке ранена мирная жительница в результате атаки населенного пункта украинскими военными.
- Глава Горловки сообщал о ранении еще одного мирного жителя из-за атаки украинского БПЛА.
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Жительница Горловки ранена в результате атаки населенного пункта украинскими военными, сообщил мэр города Иван Приходько.
В среду глава города заявлял о ранении еще одного мирного жителя из-за атаки украинского БПЛА.
"В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки ранена мирная жительница", - написал Приходько в Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18