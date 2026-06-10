Дмитриев назвал ключ к восстановлению отношений России и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что гражданская дипломатия — ключ к восстановлению российско-американских отношений.
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что она и ее семья подадут документы на долгосрочную российскую визу для посещения России как минимум дважды в год.
- Дмитриев подчеркнул важность религиозных обменов, выразив ожидание встречи делегации молодых католиков.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Гражданская дипломатия - ключ к восстановлению российско-американских отношений, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В среду американская журналистка Кэндис Оуэнс написала в социальной сети X, что она и ее семья подадут документы на долгосрочную российскую визу, чтобы посещать Российскую Федерацию как минимум дважды в год.
"Мы с нетерпением ожидаем возможности приветствовать делегацию молодых католиков, поскольку религиозные обмены также имеют важное значение", - добавил глава РФПИ.