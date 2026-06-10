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Дмитриев назвал ключ к восстановлению отношений России и США - РИА Новости, 10.06.2026
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20:13 10.06.2026
Дмитриев назвал ключ к восстановлению отношений России и США

Дмитриев: дипломатия является ключом к восстановлению отношений РФ и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что гражданская дипломатия — ключ к восстановлению российско-американских отношений.
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что она и ее семья подадут документы на долгосрочную российскую визу для посещения России как минимум дважды в год.
  • Дмитриев подчеркнул важность религиозных обменов, выразив ожидание встречи делегации молодых католиков.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Гражданская дипломатия - ключ к восстановлению российско-американских отношений, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В среду американская журналистка Кэндис Оуэнс написала в социальной сети X, что она и ее семья подадут документы на долгосрочную российскую визу, чтобы посещать Российскую Федерацию как минимум дважды в год.
"Россия будет рада чаще видеть Кэндис, Джорджа, их семью и друзей. Гражданская дипломатия является ключом к восстановлению американо-российских отношений, разрушенных (бывшим президентом США Джо) Байденом, глубинным государством и СМИ", - написал Дмитриев в X, прокомментировав пост Оуэнс.
"Мы с нетерпением ожидаем возможности приветствовать делегацию молодых католиков, поскольку религиозные обмены также имеют важное значение", - добавил глава РФПИ.
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В миреРоссияСШАКирилл ДмитриевКэндис ОуэнсРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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