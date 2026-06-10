В Британии могут поднять налоги для финансирования обороны, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британское министерство финансов может поднять налоги для финансирования расходов на оборону.
- Повышение налогов может произойти в осеннем бюджете.
ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости. Британское министерство финансов может поднять налоги для финансирования расходов на оборону, сообщает телеканал GBN со ссылкой на главу минфина Рэйчел Ривз.
"Рэйчел Ривз предупредила, что британцы могут столкнуться с более высокими налогами для финансирования оборонных расходов", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает телеканал со ссылкой на Ривз, повышение налогов может произойти в осеннем бюджете.
"Деньги должны откуда-то взяться. Все видят проблемы. С апреля следующего года мы будем тратить 2,6% ВВП (на оборонные расходы – ред.), и давление будет только в одном направлении", - передает телеканал слова главы минфина на конференции для инвесторов.
План оборонных инвестиций Великобритании (Defence Investment Plan), который должен распределить инвестиции в ВПК страны, должен был быть выпущен осенью 2025 года, однако из-за дыры в оборонном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов документ до сих пор не был опубликован.