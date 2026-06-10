Рейтинг@Mail.ru
В Британии могут поднять налоги для финансирования обороны, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 10.06.2026
В Британии могут поднять налоги для финансирования обороны, пишут СМИ

GBN: в Британии могут поднять налоги для финансирования оборонных расходов

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британское министерство финансов может поднять налоги для финансирования расходов на оборону.
  • Повышение налогов может произойти в осеннем бюджете.
ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости. Британское министерство финансов может поднять налоги для финансирования расходов на оборону, сообщает телеканал GBN со ссылкой на главу минфина Рэйчел Ривз.
"Рэйчел Ривз предупредила, что британцы могут столкнуться с более высокими налогами для финансирования оборонных расходов", - говорится в сообщении телеканала.
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Британский политик посетил ПМЭФ и высказался о получении гражданства России
6 июня, 14:23
Как сообщает телеканал со ссылкой на Ривз, повышение налогов может произойти в осеннем бюджете.
"Деньги должны откуда-то взяться. Все видят проблемы. С апреля следующего года мы будем тратить 2,6% ВВП (на оборонные расходы – ред.), и давление будет только в одном направлении", - передает телеканал слова главы минфина на конференции для инвесторов.
План оборонных инвестиций Великобритании (Defence Investment Plan), который должен распределить инвестиции в ВПК страны, должен был быть выпущен осенью 2025 года, однако из-за дыры в оборонном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов документ до сих пор не был опубликован.
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Британии объяснили, почему Россию винят в проблемах страны
9 июня, 05:47
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала