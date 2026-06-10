В Британии могут поднять налоги для финансирования обороны, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Британское министерство финансов может поднять налоги для финансирования расходов на оборону.

Повышение налогов может произойти в осеннем бюджете.

ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости. Британское министерство финансов может поднять налоги для финансирования расходов на оборону, сообщает телеканал Британское министерство финансов может поднять налоги для финансирования расходов на оборону, сообщает телеканал GBN со ссылкой на главу минфина Рэйчел Ривз.

"Рэйчел Ривз предупредила, что британцы могут столкнуться с более высокими налогами для финансирования оборонных расходов", - говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает телеканал со ссылкой на Ривз, повышение налогов может произойти в осеннем бюджете.

"Деньги должны откуда-то взяться. Все видят проблемы. С апреля следующего года мы будем тратить 2,6% ВВП (на оборонные расходы – ред.), и давление будет только в одном направлении", - передает телеканал слова главы минфина на конференции для инвесторов.